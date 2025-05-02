¡ÖCSM ¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー ver.2¡×¡õ¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×´ë²èÃ´Åö¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¤Î°Ù¤Î¤Ê¤ê¤¤ê¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCOMPLETE SELECTION MODIFICATION¡ÊCSM¡Ë¡×¤«¤é¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤¬ver.2¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¡£
¡¡·àÃæ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¶á¤¤Â¤·ÁÈþ¤ÈÈ¯¸÷¥®¥ß¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤ÎË×Æþ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ê¤É¤ÈÏ¢Æ°¤Ç¤¤ë¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×¤âÅ¸³«¡£Âè1ÃÆ¤ÏA¤«¤éG¤Î6ËÜ¤Î¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¡ÊE¤Î¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥á¥â¥ê¤ÏCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¤ËÉÕÂ°¡Ë¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2 AtoG¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡¡Ö¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW¡Ê¥À¥Ö¥ë¡Ë¡ÙËÜÊÔ¡¢·à¾ìºîÉÊ¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¡£¼çÌò¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëº¸æÆÂÀÏº¤ò´Þ¤á¡¢3¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤À¡£¤½¤ÎÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤Ë¡ÖÃÏµå¤Îµ²±¡×¤òÆâÊñ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¡×¤òÁõÅ¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡º¸æÆÂÀÏº¤Ï¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¸¥çー¥«ー¡×¤ËÊÑ¿È¡£·à¾ìºîÉÊ¤Ë¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÉÔ»à¿È¤ÎÆÃ¼ìÍÃÊ¼ÉôÂâ¡ÖNEVER¡×¤ÎÂâÄ¹¡¢ÂçÆ»¹î¸Ê¤Ï¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥á¥â¥ê¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡×¤ËÊÑ¿È¡£¤½¤·¤Æ¡¢æÆÂÀÏº¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤ÊÃµÄå¡¢ÌÄ³¤ÁñµÈ¤Ï¥¹¥«¥ë¥á¥â¥ê¤Ç¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¹¥«¥ë¡×¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤È¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×¤Î´ë²èÃ´Åö¼Ô¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£Â¤·ÁºÆ¸½¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤ª¤â¤Á¤ã¥¦¥§¥Ö¡×¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー´á¶ñ³«È¯¥Ö¥í¥°¡×¤Ç¤â¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー´á¶ñ³«È¯¥Ö¥í¥°¡×
ver.2¤Ç¹¤¬¤ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW¡Ù¤ÎÀ¤³¦¡£3¿Í¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤Ø¤Î¤Ê¤ê¤¤êË×Æþ´¶¤òÄÉµá
――ºÇ½é¤Ë¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Î¾¦ÉÊ²½¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤ò³«È¯¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Î¹½ÁÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¡¢¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥ÐーÂ¦¤ËÅÅ»Ò²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êÂ¦¤Ë²»À¼¤òÆþ¤ì¤ÆÊÑ¿ÈÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥ÐーÂ¦¤Ë¤âÅÅ»Ò²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢ÊÌÊª¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤ÉÈôÌö¤·¤¿¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤é¤Î¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Î¹¥É¾¤â¼õ¤±¤Æº£²ó¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×2025Ç¯2·îÈ¯Çä¡ÊÈÎÇä½ªÎ»¡Ë
――¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤Ï¡È¡Öµæ¶Ë¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðー¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤â¡Öµæ¶Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿BGMºÆÀ¸¤ä¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤È¤ÎÄÌ¿®¡¢¤½¤·¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î·àÃæÂæ»ì¤Î¼ýÏ¿¤Ê¤É¡¢¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤À¤±¤Ç¤âÍ·¤Ó¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë²áµî¾¦ÉÊ¤Î¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ ÈôÌöÅª¤ËÍ·¤Ó¤ÎÉý¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¾è¤·¤Æ¿§¡¹¤ÊÍ·¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
――²áµî¤Ë¡Ö¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ï2²óCSM¤Ç¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ver.2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿Ê²½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.1.5¡×2023Ç¯3·îÈ¯Çä¡ÊÈÎÇä½ªÎ»¡Ë
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×Æ±ÍÍ¤ÎÅÅ»Ò¥®¥ß¥Ã¥¯¤ÎÄÉ²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ï¥É¥é¥¤¥ÐーËÜÂÎ¤Î¸ü¤ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¿¥ó¤Î²Õ½ê¤â¾åÉô¤È²¼Éô¤Ë2¤Ä¡¢·×4¤Ä¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥»¥ê¥Õ¥Ü¥¿¥ó¤ÈBGM¥Ü¥¿¥ó¡¢2¤Ä¤Î¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Á¾õ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Î¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤«¤é¤Î¸÷¤¬Æþ¤ë¥¯¥ê¥¢ÉôÊ¬¤ÎÆâÉôÂ¤·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¾õ¤Î¥Ñー¥Ä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Ç¤ÏÉ¬¿Ü¤Î¹½Â¤¤Ç¡¢º¸±¦¤Î¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤Î¸÷¤¬¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÈ¿¼Í¤µ¤»¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ï¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê1ËÜ¤òÁõÅ¶¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä¤ò³°¤·¤Æ¤è¤ê·àÃæ¤Ë¶á¤¤Â¤·Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.1.5¡×¤Ç¤ÏÈ¯¸÷ÉôÊ¬¤ËÈ¿¼ÍÍÑ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ñー¥Ä¤ò³°¤·¡¢¥×¥í¥Ã¥×·Á¾õ¤Ë¶á¤¤Â¤·Á¤òºÆ¸½
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÙ¤«¤¤·Á¾õ¤â²áµî¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤ä¡¢µÕ¤Ë·àÃæ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¥ª¥ß¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤Ê¤ÉÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º¸Â¦¤ÎÂ¤·Á¤â²áµî¾¦ÉÊ¤«¤é¤ÎÎ®ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊÆâ¤Ç¥¹ー¥Ä¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÎºÆ¸½¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿·µ¬Â¤·Á¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ÇÆÌ±ú¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤â²áµî¾¦ÉÊ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤âÄºÅÀ¤¬Ê¿¤é¤Ê¤â¤Î¤«¤é´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーÊÑ¿È¸å¤Ë¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ã¥×¥â¥Ç¥ëÂ¤·Á¤òºÆ¸½
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¡Êº¸¡Ë¤È¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.1.5¡×¡Ê±¦¡ËÈæ³Ó
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÆÌÉôÊ¬¤ÎÂ¤·Á¤âÊ¿¤é¤Ê¤â¤Î¤«¤é´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÂ¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
――ºÌ¿§¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤ÏÀÖÉôÊ¬¤¬¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§ºÌ¿§¤â¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤òÆ§½±¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯Ä´¤Î¿§ºÌ¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤è¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ù¥ë¥È¤â¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê½Å¸ü´¶¤¢¤ëºÌ¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
――Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»Ç¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¤³¤Á¤é¤â¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×½àµò¤ÇÆâÂ¦¤Î´ðÈ×¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤ÏÃ¼»Ò¤Î¿§¤È¥Ü¥¿¥ó¤Î¥«¥éー¤ò·àÃæ½àµò¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¡ÊT1¡Ë¤Î¥Ü¥¿¥óÉôÊ¬¤Ï¥·¥ë¥Ðー¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤Ï¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤äÆýÇò¿§¤Ê¤É³ÆT2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿§ºÌÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T2¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤Î¥Ü¥¿¥óÉôÊ¬¤Ï¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
T2¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥á¥â¥ê¤Î¥Ü¥¿¥óÉôÊ¬¤ÏÆýÇò¿§
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
――¼¡¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë²»À¼¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢º¸æÆÂÀÏº¡Ê±é¡§¶Í»³Îú¤µ¤ó¡Ë¡¢ÂçÆ»¹î¸Ê¡Ê±é¡§¾¾²¬½¼¤µ¤ó¡Ë¡¢ÌÄ³¤ÁñµÈ¡Ê±é¡§µÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¼ç¤Ê³èÌö¥·ー¥ó¤Ï¤ª¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW FOREVER AtoZ/±¿Ì¿¤Î¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¡Ù¤Ç¤Îº¸æÆÂÀÏº¤Î¡Ö¤É¤¦¤ä¤éÀÚ»¥¤Ï¾ï¤Ë²¶¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤À¤¼¡×¤ä¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー ¥ªー¥º¡õ¥À¥Ö¥ë feat.¥¹¥«¥ë MOVIEÂçÀïCORE¡Ù¤Ç¤ÎÌÄ³¤ÁñµÈ¤Î¡Ö²¶¤Ï¼«Ê¬¤Îºá¤ò¿ô¤¨¤¿¤¼¡¢¥Þ¥Ä¡¢¤µ¤¡¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¿ô¤¨¤í¡×¤Ê¤É¡È¤³¤³¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡É¤È¤³¤í¤ÏÌÖÍå¤Ç¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥»¥ê¥Õ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬ÁõÅ¶¤·¤¿¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤òÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬½Ð¤ë·Á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§º£²ó¤Ï¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤òÁõÅ¶¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î¡ÖÊÑ¿ÈÁ°¤Î¥»¥ê¥Õ¡×¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î¢ÌÌ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥ÁÉôÊ¬¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¹¥«¥ë/ÌÄ³¤ÁñµÈ¡×¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¸¥çー¥«ー/º¸æÆÂÀÏº¡×¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë/ÂçÆ»¹î¸Ê¡×¤Î¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×ËÜÂÎ¤ÎÎ¢ÌÌ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ç3¿Í¤Î¥âー¥ÉÀÚÂØ¤¬¤Ç¤¤ë
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¹¥«¥ë/ÌÄ³¤ÁñµÈ¡×¤Î¥âー¥É¤ËÁª¤ó¤À¸å¤Ë¥»¥ê¥Õ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡Ö²¶¤Î°ÍÍê¿Í¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë/ÂçÆ»¹î¸Ê¡×¤Î¾ì¹ç¤À¤È¡ÖÍÙ¤ë¤¾¡£»à¿À¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤À¡ª¡×¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥»¥ê¥Õ¤Ï¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Î¤è¤¦¤Ë²¼Éô¤Î2¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¥Ü¥¿¥ó¤ÎÇÛÃÖ¤Ï¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥»¥ê¥Õ¥Ü¥¿¥ó¤Ï¾åÉô¥¹¥í¥Ã¥ÈÂ¦¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¸¥çー¥«ー¡×¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤òÁõÅ¶¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖÊÑ¿È¡ª¡×¤È¸À¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¥»¥ê¥Õ¤òÎ®¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥í¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤ÈÊÑ¿È¤ÎÎ®¤ì¤ò±¦Â¦¤À¤±¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×ËÜÂÎ¤Î¾åÉô¤Î¥¹¥í¥Ã¥ÈÂ¦¤Ë¥»¥ê¥Õ¥Ü¥¿¥ó¤òÇÛÃÖ¡£¤â¤¦ÊÒÊý¤ÏBGM¥Ü¥¿¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¤Þ¤¿¡¢¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤òº¸±¦²¼Éô¤Ë¥Ü¥¿¥ó¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤³¤À¤ï¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡º¸æÆÂÀÏº¤Ï±¦¼ê¤Ë¡Ö¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ø¤Ë¤«¤¶¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÆ»¹î¸Ê¤Ïº¸¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹ø¤Ë¤«¤¶¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¸±¦¤Ë¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤â¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÁõÃå¤¹¤ë¸ú²Ì²»¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤¬2¤Ä¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ïÎà¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¼ýÏ¿¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÍÍ¤¬°Õ¿Þ¤·¤ÆÌÜÅö¤Æ¤Î¸ú²Ì²»¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Í·¤Ó¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
――¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¹¥«¥ë¡×¤Î¸ú²Ì²»¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï³ÊÆ®Àï¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¸÷ÃÆ½Æ¡Ö¥¹¥«¥ë¥Þ¥°¥Ê¥à¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¹¥«¥ë¡×¤Î¸ú²Ì²»¤ÏÂÇ·â²»3²ó¤È¥¹¥«¥ë¥Þ¥°¥Ê¥à²»3²ó¤¬¸ò¸ß¤ËÌÄ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸ú²Ì²»¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡ß²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー ¥ªー¥º¡õ¥À¥Ö¥ë feat.¥¹¥«¥ë MOVIEÂçÀïCORE¡Ù¤Ç¤Î¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥É¥é¥¤¥ÖÁ°¤Î¶»¤¬³«¤¤¤Æ³¼¹ü¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬½Ð¤ë¸ú²Ì²»¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¡¦¥Éー¥Ñ¥ó¥È¤Î¥á¥â¥ê¥Ö¥ì¥¤¥¯²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡×¤Ç¤Ï³ÊÆ®Àï¤ÎÂÇ·â²»¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ê¥¤¥Õ¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥¨¥Ã¥¸¡×¤Î¸ú²Ì²»¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥¨¥Ã¥¸¡×¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï²áµî¤Ë¡ÖCSM¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥¨¥Ã¥¸¡×¤¬È¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë»Â·â²»¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤ÏÂÇ·â²»¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÉáÄÌ¤ÎÂÇ·â²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡×¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥íー¥Ö¤¬¤Ï¤¿¤á¤¯²»¤â´Þ¤á¤¿ÂÇ·â²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖCSM¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥¨¥Ã¥¸¡×2023Ç¯3·îÈ¯Çä¡ÊÈÎÇä½ªÎ»¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖBANDAI OFFICIAL TOY SHOP¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯5·î18Æü¤Þ¤ÇÃêÁªÈÎÇä¼õÉÕÃæ
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¤Þ¤¿¡¢ºÙ¤«¤¹¤®¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤ÇÍ½Ìó¥Úー¥¸¤Ë¤ÏµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÆ»¹î¸Ê¥âー¥É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥ÈÁõÃå²»¡×¤ò2¼ïÎà¸ò¸ß¤ËÌÄ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¤Î¤â¤Î¤ÈV¥·¥Í¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー£× RETURNS¡¡²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡ÙÈÇ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¤«¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ù¥ë¥È¤ÎÁõÃå¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢2¤Ä¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¸¥çー¥«ー¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW FOREVER AtoZ/±¿Ì¿¤Î¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¡Ù¤Ç¤ÏT2¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤éÁõÅ¶¤¹¤ë¥á¥â¥ê¤Ç²»À¼¤âÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê²»À¼¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¼«ÂÎ¤â¡¢¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Î¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¡ÊT1¡Ë¤Ç¤ÏÏÓ¤Õ¤ê²»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢T2¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤Ë¤ÏÏÓ¤Õ¤ê²»¤Ê¤É¤Î¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥À¥Ö¥ë¡×¸ÇÍ¤Î²»¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÊÑ¿È¡ª¡×¤ÎÀ¼¤âT2¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤Ç¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW FOREVER AtoZ/±¿Ì¿¤Î¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¡ÙÈÇ¤Î¥Ïー¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¤Ê²»À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¡ÊT1¡Ë¤Ç¤ÏTVËÜÊÔ¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î²»À¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¹¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¡ÊT1¡Ë¤ò¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤ËÆþ¤ì¤¿»þ¤Î¸ú²Ì²»¤âÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥â¥êÂ¦¤È¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥ÐーÂ¦¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÇ§¼±¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ49ÏÃ¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤Ç¤Î¡Ö¥®¥å¥£¥¤¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì²»¤¬ÌÄ¤ëÊÑ¿È¤òÁê¸ßÄÌ¿®¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸ú²Ì²»¤Ï¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥ÐーÂ¦¤«¤éÌÄ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥ÐーËÜÂÎ¤¬¡Ö¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¡ÊT1¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ§¼±¡¦´¶ÃÎ¤·¤Æ¡Ö¸ú²Ì²»¤òÌÄ¤é¤¹¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¤ËT2¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤òÁõÅ¶¤¹¤ë¤È¡¢·à¾ìÈÇ¤ÎÊÑ¿È²»¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áê¸ßÄÌ¿®¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î·àÃæ¤ÎÊÑ¿È¤Ê¤ê¤¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤ËÁõÅ¶¤·¤¿¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¡ÊT1¡Ë¤ò¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥¹¥í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÇ49ÏÃ¤Ç¤Î¡Ö¥é¥¤¥Àー¥¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥é¥¤¥Àー¥Ñ¥ó¥Á¡×¤Î¸ú²Ì²»¤Èº¸æÆÂÀÏº¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êÂ¦¤«¤éÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¤½¤Î²»À¼¤ÏÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤«¤éÈ´¤¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä¸ú²Ì²»¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÚCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡Û¾Ò²ðPV¡¡T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êCSM²½·×²è¤â»ÏÆ°¡ª¡Û
――Ï¢Æ°¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤«¤é¤Î¡Ö¤µ¤¡¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Îºá¤ò¿ô¤¨¤í¡ª¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤«¤é²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¤Î¡Öº£¹¹¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤ë¤«¡ª¡×¤ÎÊÖ¤·ºÆ¸½¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Öº£¹¹¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤ë¤«¡ª¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ê¡¢»à¤Ì¤Î¤Ï¡Ä¡Ä!!¡×¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤È¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¥á¥â¥êver.2¤Ç¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥¸¥çー¥«ー¥´ー¥ë¥É¥¨¥¯¥¹¥È¥êー¥à¡×¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·ー¥óºÆ¸½¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¡Êº¸¡Ë¤È¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¡Ê±¦¡Ë¤Î¥»¥ê¥ÕÁàºî¤Ç·àÃæ¥·ー¥óºÆ¸½¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
――BGM¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ä¤Ê¤ê¤¤êÍ·¤Ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹©É×¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¼ÂºÝ¤ËÍ·¤Ö¤È¤¤Î¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½çÈÖ¤äBGM¤Î¼ýÏ¿¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ïº¸æÆÂÀÏº¥âー¥É¤Î»þ¤Ë¤â¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡×¤ÎBGM¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º¸æÆÂÀÏº¥âー¥É¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¸¥çー¥«ー¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢É÷ÅÔ¥¿¥ïー¤Ç¤Î¥¨¥¿ー¥Ê¥ëÀï¤ÎBGM¤òÌÄ¤é¤»¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÂçÆ»¹î¸Ê¥âー¥É¤ÇÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö·ãÆ®¡ªÉ÷ÅÔ¥¿¥ïー¡×¤Ï¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤ËÊ¬¤±¤ÆÌÄ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÈ¾¤ÎÊý¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¤¬¡Ö¥Í¥Ðー¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ø¥ë¡×¤ò¤¹¤ë¤¯¤À¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¤¹¤¬¤À¤¤¤ÖÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡×¤ÎÊÑ¿ÈÍ·¤Ó¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥í¥ó2ËÜ¤Ç¤â¡Ö¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡×¤ÎÊÑ¿ÈÍ·¤Ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î®ÀÐ¤ËÆ±¤¸¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥á¥â¥ê2¤ÄÂ·¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤«¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎT2¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥á¥â¥ê¤È¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥á¥â¥ê¡ÊT1¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤âÆÃ¼ì±é½Ð¤òÈ¯Æ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
――¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×²»À¼¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥É¥é¥¤¥Ðー¤ËÁõÅ¶¤·¤¿»þ¤ÎÊÑ¿È²»¤È¥Éー¥Ñ¥ó¥ÈÊÑ¿È²»¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§º£²ó¤ÎT2¥á¥â¥ê¤ÎºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥â¥ê¤Ë¸ÇÍ¤ÎÊÑ¿È²»¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿·µ¬¤ÎÊÑ¿È²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW¡Ù¤Î¥á¥â¥ê²»À¼¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë°ú¤Â³¤¤´Ã´ÅöÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·àÃæ¤ÇNEVER¤¬ÊÑ¿È¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¥á¥â¥ê¡ÊT2¡Ë¡¢¥Òー¥È¥á¥â¥ê¡ÊT2¡Ë ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¸ÇÍ¤Î¥Éー¥Ñ¥ó¥ÈÊÑ¿È²»¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――²áµî¾¦ÉÊ¤Î¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.1.5¡×¤Ç¤Ï¡ÖT2¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¡×¤Ë¥¾ー¥ó¥á¥â¥ê¤Î²»À¼¤È³Æ¥á¥â¥ê26¼ïÎà¤Î²»À¼¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ver.2¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§ver.2¤Ç¤Ï¡ÖT2¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¡×¤Ë¥¾ー¥ó¥á¥â¥ê¤Î²»À¼¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×¤ÇÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖT2¥¾ー¥ó¥á¥â¥ê¡×¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡×¤Î¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥É¥é¥¤¥Ö¡Ö¥Í¥Ð―¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ø¥ë¡×ºÆ¸½¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥æ¥Ë¥³ー¥ó¥á¥â¥ê¡×¤Ê¤É·àÃæ¤Ç¥Þ¥¥·¥Þ¥à¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Î±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢±é½Ð²»¤òÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×Á´26ËÜ¡£Âè1ÃÆAtoG¡¢Âè2ÃÆHtoN¡¢Âè3ÃÆOtoT¡¢Âè4ÃÆUtoZ¤¬Å¸³«¡£¡ÖE¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥á¥â¥ê¡¢¡ÖJ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¸¥çー¥«ー¥á¥â¥ê¤ÏCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¤ËÉÕÂ°
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
――º£²ó¤Î¡ÖCSM ¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤Î²»À¼Í·¤Ó¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤É¤³¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§CSM¤ÎÁ´ÂÎ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤·¤Æ·àÃæ¤ÎÎ®¤ì¤ò´á¶ñ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¢¤ë¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥»¥ê¥Õ¤Î¹ç´Ö¤Ë¸ú²Ì²»¤òÌÄ¤é¤·¤Æ·àÃæ¥·ー¥ó¤ÎÎ®¤ì¤òºÆ¸½¡¦¤Ê¤ê¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW¡ÙËÜÊÔ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÎã¡§ÂçÆ»¹î¸Ê¤Î¡Ö°ã¤¦¡¢²¶¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¤À¡×¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥Ù¥ë¥È¹½¤¨²»¤òÌÄ¤é¤¹¡¢º¸æÆÂÀÏº¤Î¡Ö²¶¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡¢¥¸¥çー¥«ー¡£¡×¤ÎºÇÃæ¤Ë¼ê¼ó¥¹¥Ê¥Ã¥×²»¤òÌÄ¤é¤¹¡¢¤Ê¤É¡Ë
¡¡³«È¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¡¢»îºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë ±ÇÁüºîÉÊ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢»îºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊÑ¿È¥·ー¥ó¤ä·àÃæ¥·ー¥ó¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«³ÎÇ§¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤½¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»À¼Í·¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¥»¥ê¥ÕÉôÊ¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤ÎÂæ»ì¤¬Ê£¿ô¼ïÎàÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º¸æÆÂÀÏº¥âー¥É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢TVËÜÊÔ49ÏÃ¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤È¡Ö¡Ê¡Ö¤¤¤¯¤¼¡Ä¡×¤Î¤¢¤È¤Î¡Ë²¶¡¢ÊÑ¿È¡×¡¢·à¾ìÈÇ¤Ç¤Î½Â¤¤´¶¤¸¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î¥âー¥É¤Ç¤âÊ£¿ô¼ïÎà¤Î¡ÖÊÑ¿È¡×¤òÌÄ¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤Î¤òÌÄ¤é¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
――³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¶ìÏ«¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖCSM¥À¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤«¤é¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï·Á¤Î¤Ê¤¤¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÍ·¤Ù¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤Ë¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥Ü¥¤¥¹¤ò»Å¹þ¤à²áÄø¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤à¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Î³«È¯¤ÎºÝ¤â¡¢¤³¤Î¸å¤Îver.2¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¡É¤ä¡ÈÉð´ï¡É¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¼ýÏ¿¥Ü¥¤¥¹¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥ê¤Ë²»À¼¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Á¤é¤â¥×¥í¥°¥é¥à¤òÁÈ¤à¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
――ver.2¤Ç¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îver.1.5¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¿·µ¬Â¤·Á¡¢²»À¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤·¤Æver.2¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çµ¤»ý¤Á¤è¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Îver.2¤Ç¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ºÇ¸å¤Ë¥æー¥¶ーÍÍ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²èÃ´Åö¼Ô¡§º£²ó¤Î¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¤Ï3Ì¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤ÎÂæ»ì¼ýÏ¿¤ä¥É¥é¥¤¥ÐーËÜÂÎ¤Ø¤ÎÅÅ»Ò¥®¥ß¥Ã¥¯ÅëºÜ¤¬³ð¤¤¡¢¡Ö¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðー¡×¤Î·èÄêÈÇ¤ò¤Ä¤¯¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡ÖCSM ²¾ÌÌ¥é¥¤¥ÀーW ver.2¡×¤ÎÅ¸³«¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤¯³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹¤¬¤ê¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò¡ÖCSM¥í¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ðーver.2¡×¡¢¡ÖCSM T2¥¬¥¤¥¢¥á¥â¥êver.2¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
¢¨²èÁü¤Ï»îºîÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤Ï2025Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¶Í»³Îú »á¤Î¡ÖÎú¡×¤Ï¡Ö氵¡ÜÏ¢¡×¤¬Àµ¤·¤¤É½µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£