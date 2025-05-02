¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¥®¥ã¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×2´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª É½»æ¤ÏËË¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿Íëºä¤µ¤ó¥®¥ã¥ëÍ¥ÅùÀ¸¤¬Í§Ã£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÄ½Õ¤òËþµÊ
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡½¸±Ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¥®¥ã¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î2´¬¤ò5·î2Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï814±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï»þÅÄ»þ±«»á¤¬¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤ì°ã¤¤¥³¥á¥Ç¥£¡£¥®¥ã¥ë¤Î»Ñ¤Ç¹â¹»¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿Í¥ÅùÀ¸¡¦¼·À¥¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Ø±àÀ¸³è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2´¬¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤È¹Ô¤¯¥×ー¥ë¤ä¥«¥é¥ª¥±¡¢ÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤ÎÀÄ½ÕÌÏÍÍ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É½»æ¤Ë¤ÏÍëºä¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¥®¥ã¥ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×2´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
🎉5·î2ÆüÈ¯Çä🎉- »þÅÄ»þ±« (@tokitashigure) April 26, 2025
Ã±¹ÔËÜ2´¬¤Î½ñ±Æ¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ªÍëºä¤µ¤ó¤òÌÜ°õ¤Ë¤¼¤Ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤🎈🎈🎈https://t.co/3EIh8skEfghttps://t.co/PQSJ0eLKdu pic.twitter.com/6d8gGjng1D
¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¨¡¨¡¡×
¹â¹»¥Ç¥Ó¥åー¤òÀ®¸ù¡Ê¡©¡Ë¤µ¤»¤¿¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¡¦¼·À¥¤µ¤ó¡£Í§Ã£¤È¹Ô¤¯¥×ー¥ë¤Ë¥«¥é¥ª¥±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊÙ¶¯²ñ¤Þ¤Ç¡ª¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀÄ½Õ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¨¡¨¡!?
ÂçÀÚ¤Ê4¿Í¤Ç°é¤àÂçÀÚ¤ÊËèÆü¡£¥®¥ã¥ëÍ¥ÅùÀ¸¤Î³Ø±àÀ¸³è¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£