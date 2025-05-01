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¢¡¡ÖÌ´Ãæ¡×Recording Video
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1.GRIT
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3.Loop ¡ÁOne of the BE:ST-03 RYUHEI¡Á
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◼︎LIVEÈ×
¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61546/B
²Á³Ê : \3,520 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,200 (ÀÇÈ´)
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¡ÚSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61547/B
²Á³Ê : \3,520 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,200 (ÀÇÈ´)
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D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama
1.Guilty
2.SOS
3.Mainstream
4.Milli-Billi
5.Bump Around
6.Bye-Good-Bye
7.Blissful
8.I just wanna be myself
9.Nova Flame
10.Metamorphose
©NTV
◼︎MVÈ×
¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61548/B
²Á³Ê : \2,420 (ÀÇ¹þ)¡¡\2,200 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
¡ÚSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61549/B
²Á³Ê : \2,915 (ÀÇ¹þ)¡¡\2,650 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
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1.GRIT -Music Video-
2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-
¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û
ÉÊÈÖ : AVCD-61550
²Á³Ê : \1,595 (ÀÇ¹þ)¡¡\1,450 (ÀÇÈ´)
½é²ó»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
½é²ó±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
◼︎½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
¡ÚSG+DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-61551/B
²Á³Ê : \5,500 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡ÚSG+Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡¦BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ
ÉÊÈÖ : AVC1-61552/B
²Á³Ê : \5,500 (ÀÇ¹þ)¡¡\5,000 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : ¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯¡¦»°ÊýÇØ¥±¡¼¥¹
ÆÃÅµ : ¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯
¡Î±ÇÁü¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï¡ÊAVC1-61551/B¡¦AVC1-61552/B¡Ë
Music Video
1.GRIT -Music Video-
2.GRIT -Music Video Behind The Scenes-
3.GRIT -Jacket Shooting Behind The Scenes-
D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama
1.Guilty
2.SOS
3.Mainstream
4.Milli-Billi
5.Bump Around
6.Bye-Good-Bye
7.Blissful
8.I just wanna be myself
9.Nova Flame
10.Metamorphose
©NTV
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BE:FIRST¡ØGRIT¡Ù¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþÄº¤¤Þ¤¹¤È²¼µÆÃÅµ¤òÀèÃå¤Ë¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
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¡ÚSG(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ)¡Û½é²óÀ¸»º¸ÂÄê BMSG MUSIC SHOPÀìÇä¾¦ÉÊ Æ±º¡§CD+¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥º
ÉÊÈÖ : AVZ1-61553
²Á³Ê : \3,795 (ÀÇ¹þ)¡¡\3,450 (ÀÇÈ´)
»ÅÍÍ : »æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÅµ(ÉõÆþ) : ¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC (Á´7¼ïÎà¥»¥Ã¥ÈÉõÆþ)
±þÊçÆÃÅµ : ±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É
Æ±º¡§CD+¥°¥Ã¥º : ¥Þ¥ë¥Á¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ (¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë½¸¹ç¥È¥ì¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉÉÕ¤)
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