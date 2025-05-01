¡Úµð¿Í¡Û±äÄ¹£±£²²ó¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÎµÈÀî¾°µ±¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤¿·ë²Ì¡£Ã¯°ì¿ÍÄü¤á¤º¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Î¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡Ä¤ªÎ©¤ÁÂæ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡ß¡½£³¹Åç¡á±äÄ¹£±£²²ó¡á¡Ê£±Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¹Åç¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç£³Ï¢¾¡¡¢¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤¿¡£º£µ¨£²¾¡ÌÜ¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ£²½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤Ë£µÏ¢ÂÇ¤Ç£³ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢£³²ó£¸°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î£¸¹æ¥½¥íËÜÎÝÂÇ¤ä¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Î£µ¹æ¥½¥í¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â¹¥Åê¡£±äÄ¹£±£²²ó¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Úµð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡½Í¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤À¤±ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¾¡¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¤â¤Î¤¹¤´¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡ÖËÜÅö¤ËÁª¼êÁ´°÷»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÀï¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜÅöÃ¯°ì¿ÍÄü¤á¤º¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Î¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦°ìÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ç½Ð¤ÆµÈÀî¤ÎÅö¤¿¤ê¡£ÂÇµå¸«¤Ê¤¬¤é¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡ÖËÜÅö¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂÂ®¤¯¤Æ¤½¤³¤Ë¤Þ¤º¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤Ï¤¤¡×
¡½£´Ï¢¾¡
¡ÖÌÀÆü¤â¥²¡¼¥à¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¥Ò¥Ã¥ÈÂ¿¤¤
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤Ç¤¹¡×
¡½¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¡ÖÌÀÆü¤â»î¹ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÇ®¤¤À¼±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×