宇多田ヒカルが1日、5月2日22時から公開される「THE FIRST TAKE」に初登場することがわかった。

YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第544回公開のアーティスト詳細が発表となった。第544回は、多彩な才能を持つアーティスト宇多田ヒカルが、「THE FIRST TAKE」に初登場。

1日21時には「THE FIRST TAKE」公式X、Instagramで、宇多田ヒカルが白い空間に登場してからヘッドホンをつけるまでの約15秒間の映像も解禁された。

披露楽曲は明日5月2日(金)に発表され、動画は同日22時00分にプレミア公開となる。 ■YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページhttps://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q ■RULES白いスタジオに置かれた一本のマイク。ここでのルールはただ一つ。一発撮りのパフォーマンスをすること。 A microphone and a white studio.And 1 rule.You’ve got 1 TAKE. ■STATEMENT一発撮りで切りとる。今という時間と、今しか出せない音を。 THE FIRST TAKEこの瞬間は、二度とない。 CAPTURE THE TAKE.THIS MOMENT.THIS SOUND. THE FIRST TAKEIT ONLY HAPPENS ONCE.