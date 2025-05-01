±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×½éÅÐ¾ì
¡ÖTHE FIRST TAKE¡×
±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬£±Æü¡¢5·î2Æü22»þ¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤ÎÂè544²ó¸ø³«¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè544²ó¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬¡¢¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
£±Æü21»þ¤Ë¤Ï¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¸ø¼°X¡¢Instagram¤Ç¡¢±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬Çò¤¤¶õ´Ö¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó15ÉÃ´Ö¤Î±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
ÈäÏª³Ú¶Ê¤ÏÌÀÆü5·î2Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤ÏÆ±Æü22»þ00Ê¬¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£ ¢£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q ¢£RULESÇò¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿°ìËÜ¤Î¥Þ¥¤¥¯¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£°ìÈ¯»£¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£ A microphone and a white studio.And 1 rule.You¡Çve got 1 TAKE. ¢£STATEMENT°ìÈ¯»£¤ê¤ÇÀÚ¤ê¤È¤ë¡£º£¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤È¡¢º£¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤²»¤ò¡£ THE FIRST TAKE¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¡£ CAPTURE THE TAKE.THIS MOMENT.THIS SOUND. THE FIRST TAKEIT ONLY HAPPENS ONCE.