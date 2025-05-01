¼«Ê¬Âç¹¥¤37ºÐ¡¦²Ï¹ç°ê¿Í¡¡¡Ö¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°û¤à¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÈáÌÄ¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡Ö°ìÈÖ°ú¤¯¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¸µ¡ÖA.B.C¡½Z¡×²Ï¹ç°ê¿Í¡Ê37¡Ë¤¬1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê²Ï¹ç¤Î¼«Âð¤Ë¸åÇÚ¤Î¡ÖTravis¡¡Japan¡×¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê26¡Ë¤¬Ë¬¤ì¡¢²Ï¹ç¤Î¶Ã¤¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿²Ï¹ç¤Î¼«Âð¤Ï¤¤ì¤¤¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Ä´¤Ç¡¢»¨²ß¤ÏÅ¹¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤Î²È¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ù¥¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡×¤â¤¢¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Êhide¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤â¤¤ì¤¤¤Ë¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¼«Ê¬¹¥¤¡É¤Ç¼«¿È¤ÎÀ¸¼Ì¿¿¤ä¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¡£¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤¬¡ËÂç¹¥¤¡£¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°û¤à¡×¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì·ù¤À¤Í¡Á¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤â¡Ö¤¨¡¢¤ä¤À¡¼¡×¤ÈÆ±Ä´¡£ÀèÇÚ¤ÎÝ¯°ææÆ¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¡Ê¥°¥Ã¥º¡Ë?¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤¯¤«Ìä¤ï¤ì¤¿¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÀäÂÐÃÖ¤«¤Ê¤¤¡£±£¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Ý¯°æ¤â¡ÖÃÖ¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤·¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡Ö°ìÈÖ°ú¤¯¤Î¤Ï¥¢¥¯¥¹¥¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²Ï¹ç¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×»þÂå¤ÏËèÇ¯¥½¥í¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò¡¢½çÈÖ¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÀâÌÀ¡£Éô²°¤Ë¾·¤¤¤¿¸åÇÚ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¸åÇÚ¤È¤«¤¬Íè¤Æ¡¢¤³¤ì2Ç¯Á°¤Î²¶¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÊý¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÖÉáÄÌ¡¢¹ÓÀî¤Î²È¤ÎÊý¤¬·ù¤Ç¤µ¡¢²Ï¹ç¤¯¤ó¤¤¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤¸¤ã¤ó¡£²Ï¹ç¤¯¤ó¤ÎÊý¤¬·ù¤À¤â¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£