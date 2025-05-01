¥È¥à¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¡¢25Ç¯¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤òºÆ³ÎÇ§¡¡Âè1»ÍÈ¾´ü¤ÏÁý¼ý
Kenneth Li
¡Î£±Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥È¥à¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï£±Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎºâÌ³¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡££²£°£²£µÇ¯Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü·è»»¤ÏÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè£±¡¦»ÍÈ¾´üÇä¾å¹â¤Ï£±¡óÁý¤Î£±£¹²¯¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Î£±£¹²¯£³£°£°£°Ëü¥É¥ë¤ò¤ï¤º¤«¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¡£°ÙÂØÊÑÆ°¤äÇã¼ý¡¢»ñ»ºÇäµÑ¤Î±Æ¶Á¤ò½ü¤¤¤¿Íµ¡Åª¼ý±×¤Ï£¶¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
Ä´À°¸å£±³ôÅö¤¿¤êÍø±×¤Ï£±¡¥£±£²¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈÍ½ÁÛ¤Ï£±¡¥£°£µ¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
Âè£²¡¦»ÍÈ¾´ü¤ÎÁ´¼ÒÅª¤ÊÍµ¡Åª¼ý±×¤Ï£·¡óÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÄÌ´ü¤Ç¤Ï£·¡ó¨¡£·¡¥£µ¡óÁý¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ï¥¹¥«¡¼ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤Ï¡¢º®Íð¤ÎÃæ¤Ç´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÏÅê»ñ·èÄê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´ÈÌÅª¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥È¥à¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥¿¡¼¤Î¼ýÆþ¤ÎÂçÈ¾¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¤¡¼¥¹¥È¥¦¥Ã¥ÉºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Æ£Ï¡Ë¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÍµ¡Åª¼ý±×À®Ä¹ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë£·¡¥£µ¨¡£¸¡ó¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡£