ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö£É£Í£Ð¡¥¡×¤¬Ê³µ¯¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¡Ä½é¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ö£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡×½éÆü¡¢ÂìÂô²ÎÉñ´ìÌ¾Êª¡ÖÊ¢¶ÚÂÀ¸Ý¡×¤â
¡¡ÂìÂô½¨ÌÀ»á¡Ê£´£³¡Ë¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡Ö£Ô£Ï£Â£Å¡×½êÂ°¤Î£·¿ÍÁÈ¡Ö£É£Í£Ð¡¥¡×¤¬£±Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¸æ±àºÂ¤Ç½é¤Î¼ç±éÉñÂæ¡Ö£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡×¡Ê£²£µÆü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂìÂô»á¤Îº²¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À£·¿Í¤¬¡¢¼ç±é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡×¤Ë¤Ï¡Ö£É£Í£Ð¡¥¤¬£Á£Ã£Ô¡Ê¡á±éµ»¡Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤â¼ç±éÉñÂæ¤ò´öÅÙ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿ÂìÂô»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¿¤Á¤Ï£·¿Í¤ÇºÂÄ¹¤ò¤¹¤ë¤±¤É¡¢²¶¤Ï£±¿Í¤ÇºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î±Æ»³ÂóÌé¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡ÖÂìÂô¼ÒÄ¹¤¬¸½Ìò¤ÇºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç£·¿Í¤Ç¼ç±é¤ò¤Ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¸÷±É¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ë¤¬ÉñÂæ¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÂìÂô¥¤¥º¥à¡É¤Î·Ñ¾µ¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹½À®¡¦±é½Ð¤ÏÂìÂô»á¤¬Ì³¤á¤ë¡££²£°£²£²Ç¯¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¾¯Ç¯¤¿¤Á¡¡¤¢¤Î¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î±é½Ð¤Ç¡¢£Ô£Ï£Â£Å¤Ç¤Ï½é¡£º£ºî¤Ç¤Ï£·£°ËüËç¤Î²Ö¿áÀã¤òÉñ¤ï¤»¡¢£±£°£°¥¥í¤Îº½¤ò¹ß¤é¤»¡¢¹çÀï¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï£³£°Ê¬´Ö¤Ç£±£°¥È¥ó¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡ÈÂìÂô¥ï¡¼¥ë¥É¡ÉÁ´³«¤Î¥ÉÇÉ¼ê±é½Ð¤Ï·òºß¡£ÂìÂô²ÎÉñ´ìÌ¾Êª¤Î¡ÖÊ¢¶ÚÂÀ¸Ý¡×¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÈ¾¿ÈÈ¾Íç¤Î£·¿Í¤¬´À¤òÈô¤Ó»¶¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÃË¤é¤·¤¯ÏÂÂÀ¸Ý¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï²Î¾§¥·¥ç¡¼¤È¼Çµï¤Î£²Éô¹½À®¤Ç¡¢¼Çµï¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤ÏÂìÂô»á¤¬£±£°¡Á£±£¸Ç¯¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿¡ÖÊ¿¾Ìç¡×¤ò¾å±é¡£¾ÌçÌò¤Îº´Æ£¿·¡Ê£²£´¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢£·¿Í¤¬Êª¸ì¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ÂìÂô»á¤ÎÌò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤³¤È¤Ëº´Æ£¤Ï¡Ö½êºî¡¢»ÑÀª¡¢Êâ¤Êý¤Ê¤É¡¢¥Ó¥·¥Ð¥·¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë»¦¿Ø¤ÏÆ°¤¤äÊÊ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¶õµ¤´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡££´£°¸ø±é°Ê¾åÂ³¤¯¤¬´ð½Ó²ð¡Ê£²£¸¡Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤±¤¬¤Ê¤¯Àé½©³Ú¤Þ¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÁýÅÄ¡¡´²¡Ë