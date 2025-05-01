µð¿Í¡¡ÅÄÃæ¾Âç¤Ï£²·³¹ß³Ê¡¡»î¹ç¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¡¡´ü¸ÂÀß¤±¤ººÆÄ´À°¤Ø¡Ö»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Öµð¿Í£´¡Ý£³¹Åç¡×¡Ê£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯¤·¡¢£³²ó£³¼ºÅÀ¤Ç£Ë£Ï¤µ¤ì¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼¡¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´ü¸Â¤òÀß¤±¤º¥Õ¥¡¡¼¥àÄ´À°¤Ë¤Ê¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë£²»à¤«¤é£µÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£³¼ºÅÀ¡£Æó²ó¡¢»°²ó¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¶ì¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£»°²óÎ¢¤ËÂÇÀÊ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢ÅÄÃæ¾¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¸òÂå¤ò·èÃÇ¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë·Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£