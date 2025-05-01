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ESP32-C5 2.4 and 5 GHz Dual-band Wi-Fi 6 MCU | Espressif Systems
https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c5
https://www.espressif.com/en/news/ESP32-C5_Mass_Production
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