無線通信対応SoC「ESP32」などの開発で知られるEspressif Systemsが、RISC-VベースのSoC「ESP32-C5」の量産を開始しました。ESP32-C5 2.4 and 5 GHz Dual-band Wi-Fi 6 MCU | Espressif Systemshttps://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c5

Espressif's ESP32-C5 is Now in Mass Production | Espressif Systemshttps://www.espressif.com/en/news/ESP32-C5_Mass_ProductionESP32-C5は240MHzで動作する32ビットのRISC-VベースのCPUとROM、SRAM、無線通信コントローラーを1つのチップ内に収めたSoCです。ESP32-C5を搭載した開発ボード「ESP32-C5-DevKitC-1」の見た目はこんな感じ。ESP32-C5はWi-Fi 6規格での無線LAN通信が可能で、2.4GHzと5GHzのデュアルバンド通信に対応しています。また、Bluetooth 5(LE)のほかにThreadやZigBeeといった近距離無線通信規格もサポートしています。ESP32-C5に対応するソフトウェアは、Espressif Systems製開発フレームワーク「ESP-IDF」を用いて開発できます。また、「ESP-AT」や「ESP-Hosted」を用いて通信コプロセッサとしての活用も可能です。ESP32-C5は公式サンプルプロバイダーから入手可能で、AliExpressでのESP32-C5-DevKitC-1の価格は税込2167円でした。ESP32-C5-DevKitC-1 開発ボード Espressif Systems 2.4 & 5 GHz デュアルバンド Wi-Fi 6 - AliExpresshttps://ja.aliexpress.com/item/1005008790788462.htmlなお、Espressif SystemsはESP32-C5を含む各種SoCのスペックを比較できる(PDFファイル)製品ポートフォリオを公開しています。