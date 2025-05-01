¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡õL¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕ½ªÎ»¤Þ¤ÇÃ»´ü¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ø¡Ä¤½¤Î¸å¤Îµî½¢¤Ï°ÍÁ³ÉÔÆ©ÌÀ
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤È¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç·ÀÌó´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¡£1Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤È¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ï¡¢6·î15Æü¤«¤é7·î13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢º£²Æ·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤ËÃ»´ü¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÍ×ÀÁ¡£¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤È¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ï2½µ´Ö¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£µ¿¤¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ËÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ÏÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö»ÄÎ±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥É¡¦¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á°Ê¾å¤Ë»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤È¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤Ï2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ï¡¢6·î15Æü¤«¤é7·î13Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÂç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Îµî½¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ÏÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö»ÄÎ±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥¸¥å¡¼¥É¡¦¤Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡¢¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ÀÌó±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ð¥¹¥±¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¥â¥É¥ê¥Ã¥Á°Ê¾å¤Ë»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£