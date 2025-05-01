µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë1¾¡¡×ÁíÎÏÀï¤Ç¤Î¾¡Íø´î¤Ö¡¡¥Þ¡¼·¯½é²ó3¼ºÅÀ¤âµß±ç¿Ø7¿ÍÌµ¼ºÅÀ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í4¡½3¹Åç¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¹ÅçÁê¼ê¤Ë3ÅÀº¹¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢±äÄ¹12²ó¤Ë2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢µÈÀî¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç¼¹Ç°¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£º£µ¨½é¤Î4Ï¢¾¡¤Çº£µ¨½é¤ÎÃù¶â5¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹ÅçÀï¤ÏÁ°²óÂÐÀï¡Ê4·î11¡Á13Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜµò¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¤ªÊÖ¤·¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ13Æü¤Çº£µ¨3ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¤Ë5Ï¢ÂÇ¤Ç3ÅÀÀèÀ©¤òµö¤·¤Æ3²ó8°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÐÀî¡¢ËÙÅÄ¡¢Á¥Ç÷¡¢¹âÍü¡¢ÅÄÃæ±Í¡¢ÂçÀª¡¢¥±¥é¡¼¤È7¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ·ÑÅê¡£±äÄ¹11²ó¡¢12²ó¤Èº£µ¨½é¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥±¥é¡¼¤¬º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤Í¡£ºÇ¸å¤Ï¾¡¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤Ï¤¤¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÂè°ìÀ¼¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤ÈÁ´°÷¤Ç¡£¤â¤¦º£Æü¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤Û¤ó¤ÈÁ´°÷¤Ç¾¡¤Ã¤¿1¾¡¡£À¨¤¯¤¤¤¤¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë1¾¡¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁíÎÏÀï¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÇòÀ±¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£