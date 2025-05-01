¿û°æÍ§¹á¡¢ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤È´¥ÇÕ¤Ç´¶Æ°¡ªÅÚÅÄ¤¬¥¢¥¤¥É¥ëÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
5·î1Æü(ÌÚ)¡¢½÷Í¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ëpresents¡Ø¿û°æÍ§¹á¤Î#º£Æü¤â¿ä¤·¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¡Ù¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¤ÎMC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÅÚÅÄ¹¸Ç·¤ò·Þ¤¨¡¢½Ð²ñ¤Ã¤¿Åö½é¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤äÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
-ÅÚÅÄ¡Ö¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×-
¿û°æ¤ÈÅÚÅÄ¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï2015Ç¯¡¢Ý°ºä46¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØÝ°¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤±¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ç¥Ï¥é¥¤¥Á¤Îß·ÉôÍ¤¤È¶¦¤ËMC¤òÌ³¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¤¬¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â°ú¤Â³¤MC¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿û°æ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÅÚÅÄ¤Î¤³¤È¤òÉ¾¤·¤¿¤¬¡¢ÅÚÅÄ¼«¿È¤Ï¡Ö¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢1²ó¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Ï¸À¤ï¤ì¤ë¤¸¤ã¤ó¡£ÇµÌÚºä¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£²¶¤Ï¡¢¿ÆÀÌ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¿û°æ¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
Åö»þ¡¢¤Þ¤À½½Âå¤À¤Ã¤¿¿û°æ¤ÏÈÖÁÈ¹±Îã¤Î´¥ÇÕ¤òÅÚÅÄ¤È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬´¶³´¿¼¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ´¥ÇÕ¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£AKB48¤ÎÈÖÁÈMC·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿ÅÚÅÄ¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÈÖÁÈ¤Ï¤â¤¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿û°æ¤¬¡¢ÈÖÁÈ³«»ÏÅö½é¤Î°ì´üÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£
10Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢Ý°ºä46¤«¤éÝ¯ºä46¤Ø¤È²þÌ¾¤·¡¢¥á¥ó¥Ðー¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÚÅÄ¤Ï°ì´üÀ¸Á´°÷¤¬Â´¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¼ä¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£¿û°æ¤â¾®ÃÓÈþÇÈ¤ÎÂ´¶È¤òµ¡¤Ë°ì´üÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼ä¤·¤¬¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥À¥ó¥µー¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ã·Æ£ÅßÍ¥²Ö¤ÎÁªÂò¤Ë¡ÖTAKAHIROÀèÀ¸¤ÎINFINITY¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤ÎÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤à¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¤Íè¤ò±þ±ç¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡×¤ÈÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¡¢Æó´üÀ¸¡¢»°´üÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ»Í´üÀ¸¤È¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬²ÃÆþ¡£Æó´üÀ¸¤ÇÆÃ¤ËÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÅ·¤Á¤ã¤ó¡Ê»³粼Å·¡Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È»³粼Å·¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÀÑ¶ËÀ¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¤¢¤Î»Ò¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢Â¾¤Î»Ò¤â½Ð¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤·ÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»°´üÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬Ê¬¤«¤ê»Ï¤á¡¢³Ú¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ëÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êÃý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ò¤Ë¿¶¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò¤¤Á¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢²áµî¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤â³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿û°æ¤ÏÅÚÅÄ¤Îµ²±ÎÏ¤ÈÇÛÎ¸¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿Í¿ô¤¤¤ë¤Î¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÅÚÅÄ¤¬¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£ー¤ÎMV¤òº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÅÚÅÄ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ê¤É¶½Ì£¿¼¤¤ÏÃ¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ§Èó¡¢¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー¤Ç¡£