»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î¿·¶Ê¡ÖICE BREAKER¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£

¢¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ó¥Ç¥ª

¡ÖICE BREAKER¡×=ºÕÉ¹¤Ë¤Ï¡¢¸ÇÄê³µÇ°¡¢¾ï¼±¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥È¥ì¥ó¥É¡¢Á´¤Æ¤òBREAK¤·¤Æ²ò¤­Êü¤Á¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥ºHIPHOP¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëZOT on the WAVE & Homunculu$¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö³î¤Ä½Å¸ü¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤òÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç²ÚÎï¤«¤Ä¼«Í³¤Ë¾è¤ê¤³¤Ê¤¹¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡£»þÂå¤òºî¤ê¡¢º£¤â¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»ý¤ÄPOWER¤ÈÍýÍ³¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¤¢¤ï¤»¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¡£5·î¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë8ÅÙÌÜ¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡ã»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2025 "KINGDOM"¡ä¤ËÉ³¤Å¤¯°ÕÌ£¤â¹þ¤á¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£



¡ÖICE BREAKER¡×


2025.5.1¥ê¥ê¡¼¥¹
¢§²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷
https://jsb.lnk.to/o50akC-20250501-ib

´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¢¡»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS ¸ø¼°SNS°ìÍ÷