²£ß·²Æ»Ò¡ÖÀ¨¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ë¡×4·î´ü¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏÇ®ÊÛ¡¡¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²£ß·²Æ»Ò¡Ê34¡Ë¤¬1Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¡ÖÂÐ´ß¤Î²È»ö¡Á¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¡ª¡Á¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¡£½÷Í¥¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Àì¶È¼çÉØ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤ëÃæ¤Ç²È»ö¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢Æ¯¤¯¥Þ¥Þ¤ä°éµÙÃæ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¥Ñ¥Ñ¤Ê¤É¡¢½Ð²ñ¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ë¡ÖÂÐ´ß¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
¡¡3»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë²£ß·¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Ë°ì»ëÄ°¼Ô¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¯¤Æ¡£»ä¤Î¤¿¤á¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ö¤Ã»É¤µ¤ê¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯¤¢¤ë¤¢¤ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ëÊ¬¤«¤ë¡ª¤Ã¤Æ¡£º£½µ¤Î¤ªÏÃ¤À¤È¡¢¡Ê»Ò¶¡¤Ë¡Ë½¬¤¤»ö¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤µ¤»¤ë¿Æ¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤¿Êý¤¬·Ð¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àì¶È¼çÉØ¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤Ï¡È¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¹Ô¤¯¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¯¶¦´¶¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÎÉ¤¤¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡È·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£·Ð¸³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤â·Ð¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬À¨¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£»ä¤Ï¤½¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀµºÂ¤·¤Æ¸«¤ë¤Û¤É¤Ç¡Ä³Ø¤Ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£