¡Ú£Ä£å£Î£Á¡ÛËÒ½¨¸ç¤¬·è¾¡£³¥é¥ó¡ª¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë´¶¼Õ
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£°¡½£³£Ä£å£Î£Á¡á±äÄ¹£±£°²ó¡á¡Ê£±Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ÎËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤¬±äÄ¹£±£°²ó¤Ë£ÖÃÆ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·£³¥é¥ó¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î±äÄ¹£±£°²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¡¢Ä¾Á°¤Ë·ÑÅê¤·¤¿¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤Î£±£µ£³¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£±¦Êý¸þ¤Ø¤ÎÂç¤¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¤ò±Û¤¨¤ë·è¾¡£³ÅÀËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢£´·î£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè¤Îº£µ¨£´¹æ¡££Ä£å£Î£Á¥Õ¥¡¥ó¤¬¿Ø¼è¤ëº¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¥Ç¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥Ý¡¼¥º¤Ç¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿£²£·ºÐ¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£