ÆÊÌÚ¸©·Ù¡¡£¸¤Ä¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¾ðÊóÏ¢·È¶¨Äê¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¸ýºÂ¤Î¾ðÊó¶¦Í¤Ø
ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬¸©Æâ¤Ç¤âÁê¼¡¤°Ãæ¡¢ÆÊÌÚ¸©·Ù¤Ï£±Æü¡¢º¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¸ýºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÄ¾ÀÜ¾ðÊó¶¦Í¤Ç¤¤ë¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©·Ù¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë£¸¤Ä¤Î¿®ÍÑ¶â¸Ë¤È¿®ÍÑÁÈ¹ç¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÁë¸ý¤òË¬¤ì¤¿µÒ¤¬º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¿¦°÷¤¬¸ÄÊÌ¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤ÎÍøÍÑµÒ¤ÎÈï³²¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤ËÂ¿³Û¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¸ýºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©·Ù¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¼Ô¤¬º¾µ½¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤ÇÈï³²¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¡¢ÁÜºº¤ò¿×Â®¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù¤È¶âÍ»µ¡´Ø¤¬Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ö¤Î¤Ï¡¢£³·î¤Ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë£²¤Ä¤Î¶ä¹Ô¡ÊÂÍø¶ä¹Ô¡¦ÆÊÌÚ¶ä¹Ô¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¶¨Äê¤È¤·¤Æ¤Ï£²ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¶ä¹Ô¤«¤é¤Ï£´·î£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ç¤Ë£¹·ï¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤Î£³·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï£³£µ·ï¡ÊºòÇ¯Æ±»þ´ü +£¸·ï¡Ë¤Ç¡¢Èï³²³Û¤Ï¤ª¤è¤½£²²¯£±£µ£°£°Ëü±ß¡ÊºòÇ¯Æ±´üÈæ¡Ü¤ª¤è¤½£¸ÀéËü±ß¡Ë¤È¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ·ï¿ô¤ÈÈï³²³Û¤¤¤º¤ì¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¿¶¤ê¹þ¤ß¤ò¤µ¤»¤ë¥±ー¥¹¤¬Èï³²³Û¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¸©·Ù¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÈï³²¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£