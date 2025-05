¾®¤µ¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î³èÆ°¡¡¶ä²Ï´Ä¶­¤ò·àÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À­

まだまだ謎が多い天体のひとつ、ブラックホール。

恒星と連星をなす恒星質量ブラックホール(※1)も銀河の環境に影響を及ぼしている、そんな可能性を示す研究成果が発表されました。

ブラックホールは周囲の物質を取り込んで成長しますが、一部はジェット(※2)として放出されます。

有名な「はくちょう座X-1」など2つのブラックホール連星を電波望遠鏡「MeerKAT」で詳しく観測したところ、既知のバウショック(※3)の詳細な構造や、新たなバウショックの存在が明らかになりました。

この観測結果は、小さなブラックホールが銀河の環境を劇的に変化させる可能性を裏付けるものだと受け止められています。

※1…質量が太陽数個〜100個分程度のブラックホール。

※2…細く絞られた高速なガスの流れ。

※3…流れる物質が周辺の物質に衝突することで形成された弧状の衝撃波面。

【▲ 強力なジェットで巨大なバウショックを形成するブラックホール連星の想像図。ASTRON=オランダ電波天文学研究所のプレスリリースから(Credit: Danielle Futselaar)】

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部

参考文献・出典ASTRON - Invisible jets from tiny black holes sculpt the GalaxyMotta et al. - MeerKAT discovers a jet-driven bow shock near GRS 1915+105 - How an invisible large-scale jet sculpts a microquasar's environment (Astronomy & Astrophysics)Atri et al. - Quantifying jet-interstellar medium interactions in Cyg X-1: Insights from dual-frequency bow shock detection with MeerKAT (Astronomy & Astrophysics)