¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¹¥Ä´! º´Æ£ÂöËá¡¢ºÇ¹â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×3¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦
CSÊüÁ÷¤ÎGAORA SPORTS¤Ï¡¢5·î25Æü¤Ë¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º2025¡ÖÂè109²ó¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×¡Á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¡Á¡Ù(23ː00¡ÁÍâ26Æü6:00)¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
3ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹º´Æ£ÂöËá
À¤³¦3Âç¥ì¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢Á´17Àï¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë2025Ç¯¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£ºòÇ¯7·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´Àï¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Îº×Åµ¡ÖÂè109²ó¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×¤â¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¥Þ¥·¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥¤ï¤ì¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ800ÇÏÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯Âç¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤¿¥Þ¥·¥ó¤ò¶î¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
2017Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢Àª¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤â2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´Æ£ÂöËá(¥ì¥¤¥Û¡¼¥ë¡¦¥ì¥¿¡¼¥Þ¥ó¡¦¥é¥Ë¥¬¥ó¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°½êÂ°)¡£º£Âç²ñ¤Ï»Ë¾å7¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë3¾¡ÌÜ¤ò¤«¤±¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£GAORA SPORTS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃíÌÜ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò5·î25Æü¤Î23»þ¤«¤é´°Á´À¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¡£
5·î¤ÎËÜÀï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢4·î23¡¦24Æü¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£500¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤Ï½éÆü¤ËÁí¹ç3°Ì¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÁí¹ç2°Ì¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤âËüÁ´¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ë5·î17¡¦18Æü¤ÎÍ½Áª¤ÎÌÏÍÍ¤È¡¢·è¾¡¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Î5·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÎý½¬Áö¹Ô¤ÎCARB DAY¤ò¡¢¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤Ê¤ª¡¢Í½Áª¤ÎÌÏÍÍ¤ÏGAORA SPORTS¤Ç¤â¸åÆüÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥¤¥ó¥Ç¥£500¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹»Ô¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥¤¤ÇËèÇ¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡£1¼þ2.5¥Þ¥¤¥ë(Ìó4.023km)¤ò200¼þ¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥500¥Þ¥¤¥ë (805km)¤ÇÁè¤¤¡¢F1¤Î¥â¥Ê¥³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÀ¤³¦3Âç¥ì¡¼¥¹¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£1911Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç109²ó¤Î³«ºÅ¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ïº´Æ£ÂöËá¤¬2017Ç¯¤È2020Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹º´Æ£ÂöËá
À¤³¦3Âç¥ì¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢Á´17Àï¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë2025Ç¯¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥«¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡×¡£ºòÇ¯7·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´Àï¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤Îº×Åµ¡ÖÂè109²ó¥¤¥ó¥Ç¥£500¡×¤â¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥àÅëºÜ¥Þ¥·¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥¤ï¤ì¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ800ÇÏÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ë¶¯Âç¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÀ¤¿¥Þ¥·¥ó¤ò¶î¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¯·ã¤·¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
5·î¤ÎËÜÀï¤ËÀèÎ©¤Á¡¢4·î23¡¦24Æü¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£500¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤Ï½éÆü¤ËÁí¹ç3°Ì¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÁí¹ç2°Ì¤È¹¥Ä´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£»Å¾å¤¬¤ê¤âËüÁ´¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·è¾¡¥ì¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ë5·î17¡¦18Æü¤ÎÍ½Áª¤ÎÌÏÍÍ¤È¡¢·è¾¡¥ì¡¼¥¹Ä¾Á°¤Î5·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÎý½¬Áö¹Ô¤ÎCARB DAY¤ò¡¢¡Ö¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ªÈÖÁÈÇÛ¿®¡×¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡£¤Ê¤ª¡¢Í½Áª¤ÎÌÏÍÍ¤ÏGAORA SPORTS¤Ç¤â¸åÆüÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥¤¥ó¥Ç¥£500¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹»Ô¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥Ê¥Ý¥ê¥¹¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¦¥¨¥¤¤ÇËèÇ¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡£1¼þ2.5¥Þ¥¤¥ë(Ìó4.023km)¤ò200¼þ¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥500¥Þ¥¤¥ë (805km)¤ÇÁè¤¤¡¢F1¤Î¥â¥Ê¥³¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢FIAÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÀ¤³¦3Âç¥ì¡¼¥¹¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£1911Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç109²ó¤Î³«ºÅ¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ïº´Æ£ÂöËá¤¬2017Ç¯¤È2020Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£