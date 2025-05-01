Æü·Ð225ÀèÊª¡§1Æü22»þ¡á220±ß¹â¡¢3Ëü6770±ß
¡¡1Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯6·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ220±ß¹â¤Î3Ëü6770±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü6452.3±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï317.70±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4323Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2692¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï12.56¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 36770¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+220¡¡¡¡¡¡¡¡4323
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 36765¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+215¡¡¡¡¡¡ 96916
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2692¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡¡¡3414
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24440¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡¡¡ 206
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 677¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 145
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2692¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï12.56¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 36770¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+220¡¡¡¡¡¡¡¡4323
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 36765¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+215¡¡¡¡¡¡ 96916
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2692¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡¡¡3414
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 24440¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +90¡¡¡¡¡¡¡¡ 206
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 677¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+3¡¡¡¡¡¡¡¡ 145
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹