STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌ³¤Æ»Äï»Ò¶þÄ®¤ÎÂè3¥»¥¯¥¿ー¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢Ìó2000Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·Ä¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÃåÉþ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄï»Ò¶þÄ®¿¶¶½¸ø¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£

Äï»Ò¶þÄ®¿¶¶½¸ø¼Ò¤äÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·ÐÍý¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2000Ëü±ß¤òÃåÉþ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶â³Û¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ê¹¤­¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ­¤ÏÃåÉþ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯3·î¤ËÄ¨²ü²ò¸Û¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Äï»Ò¶þÄ®¿¶¶½¸ø¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤¹¤ë¤«¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Äï»Ò¶þÄ®¿¶¶½¸ø¼Ò¤ÏÄ®Æâ¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ê¤É¤Î±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¡¢´Ñ¸÷»ö¶È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£