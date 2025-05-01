ÀéÍÕZELVA¤¬¥ê¥Ù¥í¤ÎÌîß·Ã¤µÁ¤¬º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Áー¥à¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½
¡¡1Æü¡¢V.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÀéÍÕZELVA¤¬¡¢¥ê¥Ù¥í¡ÊL¡Ë¤ÎÌîß·Ã¤µÁ¡Ê31¡Ë¤¬2024ー25¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¥Áー¥à¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ìîß·¤ÏÃæ±û³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¼Â¶ÈÃÄ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î¥Õ¥©ー¥Ð¥ë¥Ü¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¤½¤Î¸å2019Ç¯¤ËÀéÍÕZELVA¤ËÆþÃÄ¡£2024ー25¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÁ´28»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡Ìîß·¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2024-2025¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤ËÀéÍÕZELVA¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢6Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢³§ÍÍ¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤È»Ù¤¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡£¿ô¡¹¤Î»î¹ç¤Ç´¶¤¸¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ä´î¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ²ù¤·¤µ¤â¡¢Á´¤Æ¤¬»ä¤ÎÊõÊª¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¿·¤¿¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕZELVA¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÀéÍÕZELVA¤Ø¤Î¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×