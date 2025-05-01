¹úÁ³¤È·ÝÇ½³¦¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡¡£¹£µÇ¯Ä¶ÏÃÂê£Ã£Í±ÇÁü¢ªÅìÌî¤é¶½Ê³¡Ö²¿¤Ê¤ó¡©¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï£±¥À¥Õ¥ë¡Ø£±Ëü¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ª£³£°Ç¯Á°¤Î²û¤«¤·¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£Â£Å£Ó£Ô£²£°¡Ù¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é¹úÁ³¤È¾Ã¤¨¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢£Í£Ã¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤é¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡£²£°£±£·Ç¯¤ËÆÍÁ³·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿½÷Í¥¡¦¹¾³Ñ¥Þ¥¥³¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ç¡¢£±£¹£¹£µÇ¯¡¢ÃÝÌîÆâË¤È½Ð±é¤·¡¢ÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿£Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Î£Ã£Í¡Ö£Ê£Ò¡¡£ó£ë£é¡¡£ó£ë£é¡×¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¹¾³Ñ¤¬Åö»þ£²£¸ºÐ¡¢ÃÝÌîÆâ¤¬£²£´ºÐ¤Ç¡¢ÅìÌî¤¬¡Ö¹¾³Ñ¤µ¤ó¤ä¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ä¤ó¡¢¤³¤Î£²¿Í¡¢²¿¤Ê¤ó¡©¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡ª¤º¤ë¤¯¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢ÅìÌî¤â¡Ö¹¾³Ñ¤µ¤ó¤ÈÃÝÌîÆâ¤µ¤ó¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤¬³¨¡Ê²è¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¤È¶½Ê³¤µ¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥ç¥à¥Ë¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹¾³Ñ¤Ï¡¢£°£µÇ¯£²·î¤ËÄ¹½÷¡Ê£²£°¡Ë¡¢£°£¹Ç¯£±£²·î¤ËÄ¹ÃË¡Ê£±£µ¡Ë¤ò½Ð»º¡££±£·Ç¯£±·î¡¢ÆÍÇ¡¡¢·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÀë¸À¡£»öÌ³½êÆÈÎ©»þ¤ËÏª½Ð¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡¢£±£°Ç¯°Ê¾å·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡£