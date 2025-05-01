À¾Éð¡¢º£µ¨½é¤Î5Ï¢¾¡¡¡¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ç·è¤á¤¿¡¡£µ·î¤Î½éÀï¤â¹¥È¯¿Ê
¡¡¢¡À¾Éð2¡ß¡½1³ÚÅ·¡Ê1Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾Éð¤Ï±äÄ¹10²ó¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Çº£µ¨½é¤Î5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀ¾Àî°¦Ìé¤¬±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥Í¥Ó¥ó¤¬º¸Á°¤Ø¤ÎÀèÀ©Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨½éÀèÈ¯¤ÎçÐºÂ³¤¿Í¤Ï½øÈ×¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤¬Â³¤¡¢5²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â6²ó¤òÈï°ÂÂÇ1¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£µß±ç¿Ø¤â¹ÃÈåÌî±û¡¢º´Æ£È»Êå¤È¤Ä¤Ê¤¤¤À¤¬¡¢9²ó¤Ë¥¦¥£¥ó¥²¥ó¥¿¡¼¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï±äÄ¹10²ó¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤ÇÊ¿¾ÂæÆÂÀ¤¬±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢±¦Íã¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤¬¤½¤ì¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ÇÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î5Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£5·î¤òÇòÀ±¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¡¢Ãù¶â¤ò2¤È¤·¤¿¡£