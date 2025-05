Novel Coreが、昨日リリースした新曲「プライド」の楽曲制作の裏側を収めたBehind The Scenesを公開した。「プライド」は、自身のハウスバンド・THE WILL RABBITS でギターを務めるYuya Kumagai、そして、Novel Coreが絶大な信頼をおくプロデューサー・JUGEMを迎えて制作。子どもの頃から大切にしてきたものを貫く強さも、大人になっていく過程で守るべきもののために選んだ妥協も、そのどちらも “生きた証”だという想いを、疾走感あふれるロックサウンドにのせてエネルギッシュかつエモーショナルに歌い上げた強く優しいアンセムとなっている。

New Single「プライド」



発売日 : 2025年4月30日(水)

Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/PRIDE 発売日 : 2025年4月30日(水)Streaming & Download : https://novelcore.lnk.to/PRIDE

<“BACK TO AGF” TOUR 2025>

【DJセット】

2025年5月2日(金) 北海道

会場:札幌 PENNY LANE24 (OPEN 18:00 / START 19:00)

お問い合わせ:マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00〜18:00)



2025年5月3日(土・祝) 岩手

会場:盛岡 CLUB CHANGE WAVE (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:GIP

GIPお問合せフォーム

https://www.gip-web.co.jp/t/info



2025年5月17日(土) 島根

会場:松江 B1 (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:YUMEBANCHI (岡山)

086-231-3531 (平日12:00〜17:00 / 土日祝 休)



2025年5月24日(土) 群馬

会場:高崎 Club Jammers (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:チッタワークス

044-276-8841 (平日12:00〜13:00,15:00〜18:00)



2025年5月25日(日) 長野

会場:長野 CLUB JUNK BOX (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:FOB新潟

025-229-5000 (平日11:00〜17:00)



2025年5月31日(土) 静岡

会場:静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション静岡

054-284-9999 (月〜土12:00 - 18:00)



2025年6月1日(日) 岐阜

会場: 岐阜 club-G (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00 - 18:00)



2025年6月7日(土) 愛媛

会場:松山 WStudioRED (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:デューク松山

089-947-3535 (平日11:00〜17:00)



2025年6月8日(日) 香川

会場:高松 オリーブホール (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:デューク高松

087-822-2520 (平日11:00〜17:00)



2025年6月15日(日) 山梨

会場:甲府 CONVICTION (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:FOB新潟

025-229-5000 (平日11:00〜17:00)



2025年6月21日(土) 滋賀

会場:滋賀 U★STONE (OPEN17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00〜17:00)



2025年6月28日(土) 大分

会場:大分 DRUM Be-0 (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜:11:00〜15:00)



2025年6月29日(日) 宮崎

会場:宮崎 FLOOR (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜:11:00〜15:00)



2025年7月6日(日) 沖縄

会場:沖縄 桜坂セントラル (OPEN 17:00 / START 17:30)

お問い合わせ:PM AGENCY

098-898-1331 (平日・月〜木 11:00〜14:00)



【バンドセット】

2025年7月12日(土) 大阪

会場:大阪 なんばHATCH (OPEN 17:00 / START 18:00)

お問い合わせ:YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00-17:00)



2025年7月27日(日) 神奈川

会場:川崎 CLUB CITTA'

1公演目 OPEN 14:00 / START 15:00

2公演目 OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ:クリエイティブマン

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00)



※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。



▼チケット料金 DJセット

スタンディング 一般 \5,500(税込)

スタンディング 学割 \4,500(税込)

※ドリンク代別



▼チケット料金 バンドセット

・大阪公演

1階スタンディング 一般 \6,000(税込)

1階スタンディング 学割 \5,000(税込)

※ドリンク代別



2階指定席 一般 \6,500(税込)

2階指定席 学割 \5,500(税込)

※ドリンク代別



・川崎公演

スタンディング 一般 \6,000(税込)

スタンディング 学割 \5,000(税込)

※ドリンク代別



※入場時ドリンク代別途必要です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※入場時に学生証の提示が必須となります。(※学割チケットのみ)

※入場は整理番号順に行います。(※スタンディングのみ)

※購入枚数制限:1公演お一人につき4枚まで

※電子チケットのみ

※映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、予めご了承下さい。



▼チケット受付

CORE HOUSE 先行受付 (抽選)

B-Town 先行受付 (抽選)

プレオーダー(抽選)

※受付終了



一般発売 (先着順)

4/5 (土) 12:00〜

https://novelcore.jp/announcement/back-to-agf-tour-2025/

今回公開されたBehind The Scenesでは、トラック制作からレコーディングと、楽曲が完成するまでの一つ一つのプロセスに込められた想いや試行錯誤の瞬間が収められた貴重な映像だ。