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01 SPF40/PA+++ 30ml ¡ï3,850/¥¸¥ë¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥È¡¡¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡Ú¥Õ¥¡¥·¥ª¡Û¤¯¤º¤ì¡¦Æü¤ä¤±ËÉ»ß²¼ÃÏ
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SPF50+/PA++++/UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú 25g ¡ï1,210(ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù)/¥³¡¼¥»¡¼¡Ú¥¨¥¹¥×¥ê¡¼¥¯¡Û¥È¥ê¥×¥ë ¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¥° ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ ¥¯¡¼¥ë ¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å
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SPF45/PA++++ 30g ¡ï2,860 (ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡¦¸ÂÄê)/¥³¡¼¥»¡¼¡Ú¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡Û¥¢¥¯¥¢¥¯¥ê¥¢ ¥¹¥à¡¼¥¹¥·¡¼¥ë¥É UV
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SPF50+/PA++++/UVÂÑ¿åÀ¡ú¡ú 50g ¡ï5,500/¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹ ¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹
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