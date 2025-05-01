µµÍüÏÂÌé¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÉô²°¸ò´¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¡É¤È¤Ï¡©¡ÖÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
4·î30Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤Ë¡¢µµÍüÏÂÌé¤¬½Ð±é¡£¥Û¥é¡¼±Ç²è½Ð±é»þ¤Î¡È¶²ÉÝÂÎ¸³¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛµµÍüÏÂÌé¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÏ¢Íí¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡×
º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¥Û¥Æ¥ëÁª¤Ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¤³¤ÎÃæ¤Î³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎVTR¤Ç¡¢¡È¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¤ª»¥¤¬¤Ê¤¤¤«³¨¤Î¸å¤í¤ä¥Ù¥Ã¥É¤Î²¼¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
VTRÌÀ¤±¤Ë¡¢¶¦´¶¤¹¤ë°Õ¸«¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿µµÍü¤Ï¡¢¡ÖËÍ¡¢¤¤¤Ã¤È¤¡¢¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦±Ç²è¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë·ë¹½·ù¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Î»þ´ü¤Ï¤â¤¦¤ª»¥¡×¡Ö¤¢¤ÈÉô²°Æþ¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¼ê¤òÃ¡¤¤¤Æ¡Ë¶Á¤¯¤«¶Á¤«¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¶Á¤«¤Ê¤¤¤È¶Á¤¯¤Þ¤Ç¡ÊÃ¡¤¯¡Ë¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿2020Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ï¤«¤ë¡ª¡×¡Ö¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËµµÍü¤Ï¡¢¡ÖÊÑ¤ÊÏÃ¡¢1ÅÙ¤ª»¥¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ç¡¢¾å¤Ë¥é¥¤¥È¤¬½Ð¤Æ¤ë·¦¤ß¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È°Ø»Ò¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÇÁ¤¤¤¿¤é¡Ê¤ª»¥¤¬¡ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÉô²°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£