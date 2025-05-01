¤ªÊÛÅö¤Ç¿©ÃæÆÇ¤Ë!? Èò¤±¤ë¤Ù¤°Õ³°¤Ê¤ª¤«¤º¡¦Ä´ÍýË¡¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²òÀâ¡Û
Q. ¤ªÊÛÅö¤Î¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£²¿¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Q. ¡Ö¤³¤Î½Õ¤«¤é¡¢ËèÆü»Ò¤É¤â¤Ë¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿©ÃæÆÇ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£Æþ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ª¤«¤º¤ä¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤Ä´ÍýË¡¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¿©ÃæÆÇ¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¡×
A. ¿©ÃæÆÇ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤¤ª¤«¤º¤äÄ´ÍýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¹¥¤¤Ê¤ª¤«¤º¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¹©É×¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤ªÊÛÅö¤Ë¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤ª¤«¤º¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¿©ÃæÆÇ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤´í¸±¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤·²á¤®¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¿åÊ¬¤ÎÂ¿¤¤ÌîºÚ¤ä¼ÑÊª
¡¦²ÃÇ®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÊÎÁÍý
¡¦Îä¤Þ¤µ¤º¤ËµÍ¤á¤¿¤ª¤«¤º
¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤ªÊÛÅöÈ¢¤ÎÃæ¤Ç»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëµ¤²¹¤Î¹â¤¤µ¨Àá¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢À¸ÌîºÚ¤ÏºÌ¤ê¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åµ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¼ÑÊª¤â½Áµ¤¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÀÚ¤ê¡¢½Áµ¤¤¬Â¾¤Î¤ª¤«¤º¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê·Ú¤ÊÍñÎÁÍý¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¤â¡¢Ãæ¿´¤Þ¤Ç½½Ê¬¤Ë²ÃÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÏË»¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä´Íý¸å¤¹¤°¤ËµÍ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎä¤Þ¤·¤Æ¤«¤é¤ªÊÛÅöÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶Ý¤ÎÈË¿£¤òËÉ¤²¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©ºà¤Ë¤ÏÁÇ¼ê¤Ç¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥é¥Ã¥×¤ä¼êÂÞ¤ò»È¤Ã¤Æ±ÒÀ¸Åª¤Ë°·¤¦¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¿©ÃæÆÇ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢»¨¶Ý¤ò¡Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Õ¤ä¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î3¸¶Â§¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÇÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ðËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÛÅöºî¤ê¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)