¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤«¤é£²£±Ç¯¡Ä£³£¶ºÐ½÷Í¥¤ÎÈþËÆ¤¬¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀôÎ¤¹á¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£Ä£É£Ï£Ò¡¡£Ð£Ï£Ð¡¾£Õ£Ð¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡ÖµþÅÔ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£²£°£²£µÇ¯¥Õ¥©¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¡¢ÏÂ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ø¡×¤È¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ä£É£Ï£Ò¡×¤ÎÇò¤¤¾åÉÊ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¥ì¥¤¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àô¤Ï£²£°£°£³Ç¯¤«¤é£²£°£°£´Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤Ë¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡¿¿åÌî°¡ÈþÌò¤Ç½Ð±é¡£¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¡¿²ÐÌî¥ì¥¤Ìò¤òÌ³¤á¤¿ËÌÀî·Ê»Ò¤ä¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¿·îÌî¤¦¤µ¤®Ìò¤ÎÂô°æÈþÍ¥¤é¤È¤ÏÅÙ¡¹¿©»ö²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£²£°¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡¢¡¢¡×¡ÖÀï»Î²ñ¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¡Ö£²£°¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£