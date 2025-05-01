USJ¡¢¶È³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ø¥¢¥×¥í¡¼¥º¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ò¼õ¾Þ
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡¢¶È³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ËÂ£¤é¤ì¤ë ¡Ø2025Ç¯ ¥¢¥×¥í¡¼¥º¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í·±àÃÏ¡¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂî±ÛÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ø¥¢¥×¥í¡¼¥º¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¡£ÆüËÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥·¡¼¤¬½é¤á¤Æ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ÒÄ¹CEO¡¡JL¥Ü¥Ë¥¨¡Ö¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡× ´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ë¥¹¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØIAAPA Honors 2025¡Ù¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¾Þ¡£¥¢¥×¥í¡¼¥º¡¦¥¢¥ï¡¼¥ÉÍý»ö²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥»¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë³×¿·Åª¤Ê¥²¥¹¥ÈÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤ä¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò¾ï¤Ë¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤Ø¤ÎÍ¥¤ì¤¿¸ùÀÓ¤òÉ¾¤·¡¢Áª½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥·¥ç¡¼¡¢¥²¥¹¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÅÁÅý¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÂî±Û¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤ß¤Æ¤â¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£