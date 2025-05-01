¡È¥Ð¥Ã¥¡¼¡ÉÇòÀÐ½¼¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊÑ²½¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡¡½éÅÐÃÅ¤Ï¥É¶ÛÄ¥¡Ö¼ê´À¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡À¼Í¥¤ÎÇòÀÐ½¼¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ROAD TO THE AVENGERS¡ª¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¡Ê5·î2ÆüÁ´¹ñ¸ø³«¡ËÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¡£µ®½Å¤ÊÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤ÄÅÐÃÅ¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç±é¤¸¤ë¡É¥Ð¥Ã¥¡¼¡É¤ÎÊÑ²½¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÚÎï¤ÊÆùÂÎÈþ¡Ä¡ª¼«Ëý¤Î¶ÚÆù¤ò¤ß¤»¤¿º´Æ£·Ê¸ê
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÃæËÓ¿´¡¢MCU¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇòÀÐ¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿³áÍµµ®¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦²ÃÆ£¹À¼¡¡¢¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿½©¸µºÍ²Ã¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëJO1¡¦º´Æ£·Ê¸ê¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ï¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ËÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍè¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¬¥Á¥¬¥Á¤Ç¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥µ¥Ã¥·¥ã¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È½é¤á¤Æ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢¡Ö¼ê´À¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÇòÀÐ±é¤¸¤ë¥Ð¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä¡ö¡×¤Î¡É¤Þ¤È¤áÌò¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤áÌò¤Ã¤Æ¡¢¤Í¤¨¡©¡×¤ÈÌÜÇÛ¤»¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤ÏºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÎÉ¤¤¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¼¡¤Ï°Å»¦¼Ô¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÀöÇ¾¤¬¤È¤±¤Æ°Å»¦¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²áµî¤Îºá¤Ë¼ü¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¡£²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ä´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎMCU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡Ö¸«Åö¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È±þ¤¨¤¿ÇòÀÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡ÉÀèÇÚ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ý¤·¤ÆÂÔ¤Ä¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Ë°»ö¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ç¤â¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡ÉÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÌµË¡¼Ô¡É¥Á¡¼¥à¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×ÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ï³§Ìµ¡£Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¸å²ù¤È¶ìÆñ¤È»×¤¤¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸µÕÅ¾¤Î¤¿¤á¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ø³«ÆüÌ¤Äê¡Ë¤Ë½Ð±é¤µ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÚÎï¤ÊÆùÂÎÈþ¡Ä¡ª¼«Ëý¤Î¶ÚÆù¤ò¤ß¤»¤¿º´Æ£·Ê¸ê
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÃæËÓ¿´¡¢MCU¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇòÀÐ¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿³áÍµµ®¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡¦²ÃÆ£¹À¼¡¡¢¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿½©¸µºÍ²Ã¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëJO1¡¦º´Æ£·Ê¸ê¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ï¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ÇòÀÐ±é¤¸¤ë¥Ð¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä¡ö¡×¤Î¡É¤Þ¤È¤áÌò¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤¬¡¢ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤áÌò¤Ã¤Æ¡¢¤Í¤¨¡©¡×¤ÈÌÜÇÛ¤»¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤ÏºÇ½é¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤ÎÎÉ¤¤¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¼¡¤Ï°Å»¦¼Ô¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÀöÇ¾¤¬¤È¤±¤Æ°Å»¦¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²áµî¤Îºá¤Ë¼ü¤ï¤ìÂ³¤±¤ë¡£²¼¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤âÄ¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥¡¼¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡Ä´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎMCU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡Ö¸«Åö¤â¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤È±þ¤¨¤¿ÇòÀÐ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡ÉÀèÇÚ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»ý¤·¤ÆÂÔ¤Ä¡×¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°Åú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Ë°»ö¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ç¤â¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡ÉÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÌµË¡¼Ô¡É¥Á¡¼¥à¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×ÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ï³§Ìµ¡£Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¸å²ù¤È¶ìÆñ¤È»×¤¤¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸µÕÅ¾¤Î¤¿¤á¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ø³«ÆüÌ¤Äê¡Ë¤Ë½Ð±é¤µ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£