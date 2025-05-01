¡Ú¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Û¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î¥ì¥È¥í¡õ¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª
¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤«¤é¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¢ö¡¡¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥È¥í¥¢¡¼¥È¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê½Õ¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¿·³Ø´ü¤ä¿·À¸³è¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡ù¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤Î¿·ºî¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
2025Ç¯5·î2Æü¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½Õ¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥ì¥È¥í¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥¾¥¯¥¾¥¯¤ÈÅÐ¾ì¡ª
¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ð¡¼¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¸å¤í¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¿¤êÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¼Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
ÉÕäµ¡¦¥á¥â¡¦¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥â¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¥»¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼Ð¤á¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¿¤é¤ÊÌÌ¤òÄì¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¹¥¯¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ë¡£¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£²Ä°¦¤¤¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥¹¥¯¤òºÌ¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ñ¤¿´ÃÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÇÁ¯ÌÀ¤ÊÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ®´¥À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥²¥ë¥¤¥ó¥¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¤Ï¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥Ý¡¼¥Á¤âÅÐ¾ì¡£
¤¤¤Ä¤â»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¢ö
¤¼¤Ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿·ºî¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËDisney
¡ù¥ì¥È¥í²Ä°¦¤¤¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤Î¿·ºî¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿18ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
2025Ç¯5·î2Æü¤è¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½Õ¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥ì¥È¥í¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤¤¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥¾¥¯¥¾¥¯¤ÈÅÐ¾ì¡ª
¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¥ß¥Ã¥¡¼¤È¥ß¥Ë¡¼¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥Ð¡¼¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¸å¤í¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼è¤ê½Ð¤·¸ý¤¬¤¢¤ê¡¢¤Õ¤¿¤êÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ëÍÍ»Ò¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¼Ö¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¼Ð¤á¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¿¤é¤ÊÌÌ¤òÄì¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥¹¥¯¤ËÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ë¡£¥Ú¥ó¥¹¥¿¥ó¥ÉÉÕ¤¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¤Ë¤âÊØÍø¤À¡£²Ä°¦¤¤¥ß¥Ã¥¡¼¤¿¤Á¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ç¥¹¥¯¤òºÌ¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½ñ¤¿´ÃÏ¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÇÁ¯ÌÀ¤ÊÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ®´¥À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥²¥ë¥¤¥ó¥¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢·ÈÂÓ¤ËÊØÍø¤Ê¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ä¥ß¥Ë¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤ª¤Ç¤«¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤é¤Ï¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤¥Ý¡¼¥Á¤âÅÐ¾ì¡£
¤¤¤Ä¤â»È¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¤³¤½¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÂ·¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¢ö
¤¼¤Ò¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿·ºî¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËDisney