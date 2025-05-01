¡Ú¥Þ¥®¡¼¡Û¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¾è¼Ö¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë»þ¤Ï¤³¤³¤ËÀäÂÐÍè¤ë¤ó¤À¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀë¸À
¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¼Ò¤ØË¬Ìä¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¼«¿È¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Þ¥®¡¼¡Û¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë¾è¼Ö¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë»þ¤Ï¤³¤³¤ËÀäÂÐÍè¤ë¤ó¤À¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀë¸À
¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥â¥Ç¥Ê¤Ø¡×¡Ö@ferrari ËÜ¼Ò¤ØÍ·¤Ó¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥§¥é¡¼¥êËÜ¼Ò¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÎòÂå¤ÎF-1¥Þ¥·¥ó¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼ ¤½¤·¤ÆÎò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÒ¸Ë¡×¤È¡¢Ã¯¤â¤¬Æ´¤ì¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¨¤ì¤¿¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¡£
¥Þ¥®¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤¤á¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢É½¾ð¤«¤é¤â¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¾Ð´é¤ÎÆ°²è¤È¶¦¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤Ä¤«¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë»þ¤Ï¤³¤³¤ËÀäÂÐÍè¤ë¤ó¤À¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
»ûÅÄ²°,
³¤,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÀÅ²¬,
À¸²Ö,
ºßÂð°åÎÅ