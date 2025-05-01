¡ÖÈó¾ï¤ËÍèµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´ÛÄ¹¤â¿ä¤¹¡ÄGW¤ÏÌ¾¸Å²°¤Î·ê¾ì¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÜõÌÚ´Û¡×¡ÖÆóÍÕ´Û¡×¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤Ë
¡¡¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹Ô³ÚÃÏ¤Ø½Ð¤«¤±¡¢´Ñ¸÷»ÜÀß¤ÏÉáÃÊ°Ê¾å¤Îº®»¨¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤ÎÜõÌÚÄ®(¤·¤å¤â¤¯¤Á¤ç¤¦)¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êÂçÀµ»þÂå¤ÎÎò»Ë¾ð½ï¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÅì¶è¤ÎÜõÌÚÄ®¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤ÈÆÁÀî±à¤Î´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢Îò»Ë¾ð½ïÉº¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ÖÜõÌÚ´Û(¤·¤å¤â¤¯¤«¤ó)¡×¤ä¡Ä¡£
¡ÖÆóÍÕ´Û(¤Õ¤¿¤Ð¤«¤ó)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·úÊª¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀµ¥í¥Þ¥ó¤Ë¿»¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ç¤¹¡£
¡¡GW¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÜõÌÚ´Û¤Î¹áÀî°¼»Ò´ÛÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÍèµÒ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÛÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯¤Î¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ï¡¢Ê¿Æü¤è¤ê¤ÏµÒÂ¤¬¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¤Æü¤Ç¤â120¿Í¤Û¤É¤Ç¡¢º®¤ß¹ç¤¦Äø¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Íè¾ìµÒ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¡Ö¹â³Ù±Ø¡×¤ä¥Ð¥¹Ää¤«¤é¤âÅÌÊâ15Ê¬¤Û¤É¤«¤«¤ê¡¢¤ä¤äµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤Û¤É±ó¤¯¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë¡ÖÌ¾¸Å²°¾ë¡×¡ÖÆÁÀî±à¡×¡¢¤½¤·¤ÆÄ«¥É¥é¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌ¾¸Å²°»Ô»ÔÀ¯»ñÎÁ´Û¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤ÀºÇ¶á¤Ï¡¢SNS¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¢¥¸¥¢·÷¤òÃæ¿´¤Ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤ÄµÒÂ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÛÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¸Å¤¤·úÊª¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸«½ê¤¢¤ë³¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹ÁÝ½ü¤â´Þ¤á¤ÆÄí¤Î¼êÆþ¤ì¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê´ÛÆâ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯4·î25ÆüÊüÁ÷