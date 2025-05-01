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Google Play sees 47% decline in apps since start of last year | TechCrunch
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Google Play sees 47% decline in apps since start of last year | Hacker News
https://news.ycombinator.com/item?id=43849383
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https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/14177239