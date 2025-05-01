¥¢¥ó¥°¥ë¡§Æü¶ä¡¢½ÀÆð¤ÊÀ¯ºöÂÐ±þ¤Î¶ÉÌÌ¡¡ÊÆ´ØÀÇ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÈ¿±Ç
Takahiko Wada
¡ÎÅìµþ¡¡£±Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤Î¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï£±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£²¡óÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®»þ´ü¤¬½¾Íè¤è¤ê¸å¤º¤ì¤¹¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Íø¾å¤²¤¬¤½¤ÎÊ¬¸å¤º¤ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¤¬²¼¿¶¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¼«ÂÎ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ·ÐºÑ¡¦Êª²Á¸«ÄÌ¤·¤ò½¤Àµ¤·¡¢½ÀÆð¤ÊÀ¯ºöÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ê¶ÉÌÌ¤È¤Î»×¤¤¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡ã¥Ù¥¹¥È¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¡ä
¤³¤ÎÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Å¸Ë¾¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢µÓÃí¤Ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÁ°Äó¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÆ¸ò¾Ä¤Îµ¢¤¹¤¦¤ä³Æ¹ñ¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Æü¶äÆâ¤Ç¡ÖÌÜÀþ¡×¤òÂ·¤¨¤¿·Á¤À¡£¤½¤ÎÅ¸Ë¾¥ê¥Ý¡¼¥È¤ÎÃæ¿´Åª¸«ÄÌ¤·¤Ï¡Öº£¸å¡¢³Æ¹ñ´Ö¤Î¸ò¾Ä¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¯ÔÌÂ»¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï²óÈò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁ°Äó¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ò²áÂçÉ¾²Á¤»¤º¡¢¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¤ÇÃæ¿´Åª¸«ÄÌ¤·¤ò½Ð¤·¤¿¡×¡Ê¿¢ÅÄÁíºÛ¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆü¶äÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤ò£²£¶Ç¯¤Ë¹µ¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÊÆ¹ñ¤Î¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤òÂç¤¤¯°²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤Ç¹â´ØÀÇ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢¡ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤Î¾å¾è¤»Ê¬Ää»ß´ü´Ö¤Î¡Ë£¹£°ÆüÆâ³°¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÏÄã²¼¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬´ØÀÇ¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¤¿¤ê¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²¤òµÞ¤°²ÄÇ½À¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤¬¤â¤¿¤é¤¹Êª²Á¤Î²¼¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£´ðÄ´Åª¤ÊÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ë¶È¼ý±×¤¬²¼²¡¤·¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤¬½¾Íè¤Î¡Ö¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È·¿¡×¤ËÌá¤ê»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢ÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¹¥½Û´Ä¤ÏÂ³¤«¤º¡¢²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æü¶ä¤ÎÅ¸Ë¾¥ê¥Ý¡¼¥È¤ä¿¢ÅÄÁíºÛ¤Î²ñ¸«¤¬¡Ö¥Ï¥ÈÇÉÅª¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÁá´ü¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬°ìÃÊ¤È¸åÂà¤·¡¢°ÙÂØ¤Ï±ß°Â¤Ë·¹¼Ð¤·¤¿¤¬¡¢Æü¶ä¤Ë¤ÏÊÆ´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Âç¤¤¤Ãæ¤Ç¡¢À¯ºö¤Î½ÀÆðÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ã¸«ÄÌ¤·¤Î³ÎÅÙ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡ä
Æü¶äÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¸ÀÆ°¤¬Ä«ÎáÊë²þ¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤¹¤ëÃæ¡¢º£²ó¤ÎÅ¸Ë¾¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¼¨¤·¤¿¸«ÄÌ¤·¤Ï¡Ö²¾ÃÖ¤¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¸«ÄÌ¤·¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÀ¯ºöÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ï¡¢ÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¹¥½Û´Ä¤Î»ýÂ³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤äÍèÇ¯ÅÙ¤Î½ÕÆ®¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÃæ¿È¤ä´ë¶È¼ý±×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯Ëö¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¤½¤Î»ýÂ³À¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄÂ¶â¤ÈÊª²Á¤Î¹¥½Û´Ä¤¬»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¿¡£Æü¶äÆâ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¸åÂà¤·¡¢Êª²Á¾å¿¶¤ì°µÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÐÍø¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¿¢ÅÄÁíºÛ¤Ïº£²ó½¤Àµ¤·¤¿·ÐºÑ¡¦Êª²Á¸«ÄÌ¤·¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ª¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤«¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¼¡Âè¤À¤È»ØÅ¦¡£·ÐºÑ¡¦Êª²Á¤ÎÃæ¿´Åª¸«ÄÌ¤·¤Î³ÎÅÙ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£