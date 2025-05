韓国で活躍する6人組ボーイグループ・TWS(トゥアス)の日本デビュー日が7月2日に決定。デビューシングルのタイトルが明かされ、話題となっています。

TWSは、SHINYUさん(21)、DOHOONさん(20)、YOUNGJAEさん(19)、HANJINさん(19)、JIHOONさん(19)、KYUNGMINさん(17)の6人で構成。グループ名は"TWENTY FOUR SEVEN WITH US"の略で、1日を意味する数字『24』と1週間を意味する数字『7』から、1日24時間、1週間ずっと、"いつもTWSと一緒に"という思いを表現しています。

3月に行われたファンミーティングで日本デビューすることを予告。1日午前0時に公式SNSでJapan 1st Singleのタイトル『はじめまして』と、日本デビュー日が7月2日に決定したことが発表されました。

■日本デビュー曲のタイトルにファンが反応「かわいすぎる」

さわやかで明るい雰囲気がグループのカラーだというTWS。『はじめまして』というデビュー曲名が発表されると、SNSでは「タイトルかわいすぎる」、「TWSにぴったり」といった反応が多数見られました。

また、タイトル発表に合わせて『はじめまして』と書かれたロゴ画像も公開されており、その独特な書体に注目する人も。「画像を逆さまにして見ると(グループの象徴的な数字である)『2』『4』『7』が隠れているのでは? 」といった考察をする声があがっています。

Japan 1st Single『はじめまして』には日本オリジナル楽曲を含む3曲を収録。このシングルについて所属レーベルは「爽やかで清涼感たっぷりのTWSが送る、まるでタイムカプセルから掘り起こしたような、誰もが経験したことがあるときめきや、きらめきが詰まった夏の想い出のように、日常の中に特別感を感じられる作品となっている」とコメントしています。

TWSは、韓国の大手芸能事務所『HYBE』傘下のレーベル『PLEDIS Entertainment』に所属し、13人組グループ・SEVENTEENの弟分として韓国では2024年1月にデビュー。『ASIA STAR ENTERTAINER AWARS 2024(ASEA 2024)』の新人賞を受賞するなど活躍しています。