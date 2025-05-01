¹ñ¤ÎÆâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÄ¹ºê¡£

°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ë°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡Ö¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¡×¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷ÅÔ»Ô¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£

¢¡¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î´ó¹Á¿ô¤âÁ´¹ñ3°Ì ´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¿Í¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡ª

Âç·¿Ï¢µÙ¤ò·Þ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦Ä¹ºê¡£

¤«¤Ä¤Æ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Þ¤Á¤Ë¤â¡¢³èµ¤¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÅÚ»ºÅ¹¡Ë

¡Ö30ÇÜ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Á³¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¤ºä¤â¤ß¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¼Â´¶¤â¤¢¤ë¡×

¡ÊÅÚ»ºÅ¹¡Ë

¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤ä²¤ÊÆ¡¢Â¾¤Î¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¡×

´Ñ¸÷Åý·×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¤È¤È¤·¡¢Ä¹ºê»Ô¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤ÏÌó532Ëü¿Í¡£

¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹Î®¹Ô°ÊÁ°¤Î¡¢2017Ç¯～2019Ç¯¤ÈÆ±¿å½à¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤ËÄ¹ºê¹Á¤Ø¤Î¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤Î´ó¹Á¿ô¤â157²ó¤ò¿ô¤¨¡¢Á´¹ñ3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£

Âç·¿µÒÁ¥¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¡¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¡É ´Ñ¸÷ÃÏ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä

¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤­¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹ºê¹ñºÝ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤Ï¡Ä¡£

¡Ê»ö¶ÈËÜÉô Í¶µÒ¼õÆþ¥Áー¥à µÈÉÚ ¾Ï ²ÝÄ¹¡Ë

¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤ä¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤¬Íè¹Ò¤¹¤ë»þ¡¢Ã»´üÅª¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¿Í¤¬Â¿¤¯Íè¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤ÏÈó¾ï¤Ë´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¡×

ÆÃÄê¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¿Í¤¬½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Î´Ä¶­¤ä½»Ì±À¸³è¤Ë°­±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡Ö¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¡×¡£

Ä¹ºê¤Ç¤Ï¤Þ¤À¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎµÞÁý¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ½ÂÂÚ¤ä½»´Ä¶­¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢Ì¤Á³¤ËËÉ¤°ÂÐºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê»ö¶ÈËÜÉô Í¶µÒ¼õÆþ¥Áー¥à µÈÉÚ ¾Ï ²ÝÄ¹¡Ë

¡Ö¥¯¥ëー¥ºÁ¥¤¬Íè¹Ò¤·¤¿¤È¤­¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2000¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£º®»¨¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤áÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢·ÙÈ÷°÷¤ÎÇÛÃÖ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ½ÂÂÚº®»¨¤Î´ËÏÂ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡×

´Ñ¸÷¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò¤¤¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊë¤é¤·¤ä´Ä¶­¤ØÇÛÎ¸¤¹¤ë ¡È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Å¤¯¤ê¡É ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê»ö¶ÈËÜÉô Í¶µÒ¼õÆþ¥Áー¥à µÈÉÚ ¾Ï ²ÝÄ¹¡Ë

¡Ö"Ä¹ºê»ÔÈÇ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Äー¥ê¥º¥à" ¤È·Ç¤²¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÏ°è¤Î»ñ¸»¤òÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¡¢Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ê¸²½¤¬·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¡¢Ä¹ºê»Ô¤Î´Ñ¸÷¤¬»ýÂ³Åª¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¢¡¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤â¡Ö¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¡×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß

¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ç¤â¡£

¸òÄÌ¤ÎÌÌ¤Ç²ÝÂê¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¹ºê¥Ð¥¹¡×¤Ç¤¹¡£

³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ï©Àþ¿Þ¤ä¾è¤ê¾ì°ÆÆâ¤òºþ¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤­´Ñ¸÷¥ëー¥È¥Ð¥¹¡×¤Ï¡¢JRÄ¹ºê±Ø¤òÃæ¿´¤Ë¼çÍ×´Ñ¸÷ÃÏ¤ò½ä¤ëÏ©Àþ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÊÄ¹ºê¥Ð¥¹¼«Æ°¼ÖÉô °æ¼ê µ£ ²ÝÄ¹¡Ë

¡Ö¥°¥é¥Ðー±à¤È¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ò¡¢Ä¾ÀÜ·ë¤Ö¥Ð¥¹¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÄ¹ºê±Ø¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍøÊØÀ­¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

´Ñ¸÷ÃÏ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤¬ÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬Ê¬»¶¤·ÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Îº®»¨¤ä½¸Ãæ¤òËÉ¤°ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÊÄ¹ºê¥Ð¥¹¼«Æ°¼ÖÉô °æ¼ê µ£ ²ÝÄ¹¡Ë

¡Ö´Ñ¸÷¤ÎÊ¬»¶²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎµÒ¤â´Ñ¸÷µÒ¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â²÷Å¬¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤­¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

¢¡»æ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¹¥Þー¥È¤Ê´Ñ¸÷¤ò

¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿´Ñ¸÷»Ù±ç¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃÏ¿ÞÂç¼ê¤Î¥¼¥ó¥ê¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë ´Ñ¸÷·¿MaaS¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥È¥íー¥«¥ë¡×¡£

¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó ¾®Àî ¾¼ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡ÖÄêÈÖ¤ò½ä¤ë¤À¤±¤ÎÆüµ¢¤ê¤Î´Ñ¸÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä®Êâ¤­¤Ë¤è¤ëÂÚºß·¿¤Î´Ñ¸÷¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤«¤é(¥¢¥×¥ê¤ò)³«È¯¤·¤¿¡×

´Ñ¸÷¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êーµ¡Ç½¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿ ¡ÈÁí¹ç·¿¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¥Äー¥ë¡É ¤Ç¤¹¡£

¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¼þÊÕ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥¹¥àー¥º¤ËÌÜÅªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£

»æ¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¥¹¥Þー¥È¤Ê´Ñ¸÷¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¥¼¥ó¥ê¥ó ¾®Àî ¾¼ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë

¡Ö´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¡£ÃÏ°è¶¦ÁÏ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢¥¹¥È¥íー¥«¥ë¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤ò´Þ¤á¤¿ÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

´Ñ¸÷¤¬ ¡È¤Þ¤Á¤Ë¤â¤¿¤é¤¹²¸·Ã¡É ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ê¤ë´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½àÈ÷¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£

¡ÊÄ¹ºê¹ñºÝ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ µÈÉÚ ¾Ï ²ÝÄ¹¡Ë

¡ÖÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¸òÎ®¿Í¸ý¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£

Í¶µÒ¤ÎÊ¿¾ï²½¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤ËÍý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤Î¾úÀ®¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡×

100Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖÄ¹ºê¡×¤Ï¡¢"»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷ÅÔ»Ô" ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£