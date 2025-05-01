C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬°¢Á³¡ÄÀîºêDF¤Î¡ÈËâË¡¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡É¤Ë¾×·â¡õ¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ª¡Ö¤É¤Ã¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡ÖÌ¡²è¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ö¤´ÈÓ3ÇÕ¤¤¤±¤ë¡×ACLE·è¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼éÈ÷¤Î½Ö´Ö
¡ÚAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Û¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë 2¡Ý3 Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡¿¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É°¢Á³¤Î¡ÖËâË¡¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×
¡¡¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥Ó¥Ã¥°¥×¥ì¡¼¤À¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎDFº´¡¹ÌÚ°°¤¬FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¹¥¼é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀîºêF¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È½à·è¾¡¤Ç¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤ÈÂÐÀï¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥»¥Í¥¬¥ëÂåÉ½FW¥µ¥Ç¥£¥ª¡¦¥Þ¥Í¡¢¸µ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ö¥í¥¾¥Ó¥Ã¥Á¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤Ê¤É²¤½£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ë3¡¼2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëACLE·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¡¡70Ê¬¤«¤é±¦SB¤ËÆþ¤Ã¤¿À¸¤¨È´¤DF¤Îº´¡¹ÌÚ¤¬ÃÍÀé¶â¤Î¹¥¼é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀîºêF¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿90¡Ü5Ê¬¤Î¤³¤È¤À¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤¬Á°Àþ¤Ë¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÊü¤ê¹þ¤à¤È¡¢¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿DF¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥é¥Ý¥ë¥È¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢DF´Ý»³Í´»Ô¤ÈGK»³¸ýÎÜ°Ë¤Î´Ö¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤À¡£¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë5ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢±¦Â¤Ç¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â¤ò¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿GK»³¸ý¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀîºêF¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤ÃË¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£´Ý»³¤ÈDF»°±ºñ¥ÂÀ¤¬¥´¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢¤µ¤é¤Ëº´¡¹ÌÚ¤¬·üÌ¿¤ËÌá¤Ã¤Æ¡È¥é¥¤¥À¡¼¥¥Ã¥¯¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£´Ö°ìÈ±¤Î¤È¤³¤í¤ÇÄ¶Àä¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤À¡£
¡¡·è»à¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£°ìÊý¤ÎC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢¸ý¤Ë¼ê¤òÅö¤ÆÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ·èÄêµ¡¤ò»ß¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²òÀâ¡¦¿å¾Âµ®»Ë»á¤Ï¡¢¡Ö¿ÈÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÔ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢3¡¼3¤ÎÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ê±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î¥·¥å¡¼¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤µ¤ËÃÍÀé¶â¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤ÏÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤¬°ì¿Í¤Ç¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¼ó¤ò·¹¤²¤ëÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñ¸ø¼°X¤Ç¤â¡ÖMAGIC MOMENTS¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤æ¤¨¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂç¶½Ê³¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö±¦Â¤Ç¥È¥é¥Ã¥×¤«¤éº¸Â¤Ç·â¤Ä¡£¤â¤¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ÎÃæ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤âº´¡¹ÌÚ¤Î´°àú¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÁË¤Þ¤ì¤¿¡×¡Öº´¡¹ÌÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ3ÇÕ¤¤¤±¤ë¡×¡Ö¥í¥Ê¥¦¥É¤¬»î¹ç¸å¤Ë¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤Ç²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤«¡×¡Öº´¡¹ÌÚ¤Ï¤É¤Ã¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤ì¡×¡ÖºÇ¸å¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ëáã¤ì¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¥ã¥×Íã¤È¤«Ì¡²è¤ÎÀ¤³¦¤À¤í¤â¤¦¡×¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¤¯¤é¤¤Á¯¤ä¤«¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤é·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖCR7¤¬À¸³¶¤ÇÍ£°ìËâË¡¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤Î°ìÀï¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¥µ¥Ýµã¤¯¤À¤í¤Ê¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀîºêF¡£ÆüËÜ»þ´Ö5·î4Æü¤Î·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥¢¥Ï¥ê¡¦¥µ¥¦¥¸¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âFW¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥ß¡¼¥Î¤äFW¥ê¥ã¥É¡¦¥Þ¥Ï¥ì¥º¤Ê¤É¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤òÍÊ¤¹¤ë¤¬¡¢º´¡¹ÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀîºêF¼éÈ÷¿Ø¤ÏºÆ¤ÓºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ë