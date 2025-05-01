²ÃÆ£¹À¼¡¡¢¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎÀèÇÚ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨Ê¹¤«¤ì¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ROAD TO THE AVENGERS¡ª¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¡Ê¤¢¤¹2Æü¡¡Á´¹ñ¸ø³«¡ËÁ°Ìëº×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢²áµî¤Ë½Ð±é¤·¤¿MCUºîÉÊ¤Î¼ýÏ¿¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÚÎï¤ÊÆùÂÎÈþ¡Ä¡ª¼«Ëý¤Î¶ÚÆù¤ò¤ß¤»¤¿º´Æ£·Ê¸ê
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÃæËÓ¿´¡¢MCU¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇòÀÐ½¼¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿³áÍµµ®¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿²ÃÆ£¡¢¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿½©¸µºÍ²Ã¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëJO1¡¦º´Æ£·Ê¸ê¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ï¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢²áµî¤Ë°»ö¤òÈÈ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ç¤â¡¢¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¡ÉÄ¶¥¯¥»¶¯¤ÊÌµË¡¼Ô¡É¥Á¡¼¥à¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×ÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ï³§Ìµ¡£Èà¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¸å²ù¤È¶ìÆñ¤È»×¤¤¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤Æ¡¢À¤³¦¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸µÕÅ¾¤Î¤¿¤á¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ø³«ÆüÌ¤Äê¡Ë¤Ë½Ð±é¤µ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÂ¼¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢²áµî¤Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹¤Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤·²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿´¹½¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²æ¡¹¤Ê¤ó¤«¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢ËÍ¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢À¼Í¥¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¸æ»°Êý¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÅÄÂ¼¡¢ÇòÀÐ¡¢³á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤«1¸Ä¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ýÏ¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢½©¸µ¤¬¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Æ¥¤¥¯10¤È¤«¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥¤¥¯2¡¢3¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤â¤é¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È¼ó·¹¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Ö¡¼¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç´ÆÆÄ¤¬¤¦¡¼¤ó¤Ã¤Æ¡£1²ó¥«¡¼¥Æ¥óÊÄ¤á¤Æ²ñµÄ»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä¡ö¡Ù´Ñ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¡¼¥·¥ã¤¬¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢ÅÐÃÅ¼Ô°ìÆ±¤¬¶¦´¶¡£²ÃÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡×¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Í¡¢µ¤¸¯¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÍ¤Ë¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÚÎï¤ÊÆùÂÎÈþ¡Ä¡ª¼«Ëý¤Î¶ÚÆù¤ò¤ß¤»¤¿º´Æ£·Ê¸ê
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¨¥ì¡¼¥Ê¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÃæËÓ¿´¡¢MCU¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¦¥½¥ë¥¸¥ã¡¼¡¿¥Ð¥Ã¥¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿ÇòÀÐ½¼¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¸°¤ò°®¤ëÆæ¤ÎÃË¡¦¥Ü¥Ö¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤¿³áÍµµ®¡¢ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿²ÃÆ£¡¢¥Þ¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿½©¸µºÍ²Ã¡¢¥Þ¡¼¥Ù¥ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëJO1¡¦º´Æ£·Ê¸ê¤¬ÅÐÃÅ¡£MC¤Ï¥µ¥Ã¥·¥ã¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä*¡×¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡§¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¸ø³«ÆüÌ¤Äê¡Ë¤Ë½Ð±é¤µ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÂ¼¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢²áµî¤Ë¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë²ÃÆ£¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²æ¡¹¤Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊÖ¤·²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿´¹½¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²æ¡¹¤Ê¤ó¤«¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¡¢ËÍ¤Ï·Ý¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢À¼Í¥¤ä¤é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¸æ»°Êý¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÅÄÂ¼¡¢ÇòÀÐ¡¢³á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤«¤±¡¢¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤«1¸Ä¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ýÏ¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢½©¸µ¤¬¡Ö¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö²æ¡¹¤Ï¥Æ¥¤¥¯10¤È¤«¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥¤¥¯2¡¢3¤Ç¥ª¥Ã¥±¡¼¤â¤é¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤·¡Ö²æ¡¹¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È¼ó·¹¤²¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥Ö¡¼¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç´ÆÆÄ¤¬¤¦¡¼¤ó¤Ã¤Æ¡£1²ó¥«¡¼¥Æ¥óÊÄ¤á¤Æ²ñµÄ»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡Ö¡Ø¥µ¥ó¥À¡¼¥Ü¥ë¥Ä¡ö¡Ù´Ñ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¹¤´¤¤¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¡¼¥·¥ã¤¬¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤â²ÃÆ£¤µ¤ó¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢ÅÐÃÅ¼Ô°ìÆ±¤¬¶¦´¶¡£²ÃÆ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡Á¡©¡×¤È¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Í¡¢µ¤¸¯¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÍ¤Ë¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£