¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö±©À¸·ë¸¹¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
ºÇÆñ´Ø»äÎ©Âç³Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø¡×¡£¼«Í³ïèÃ£¡Ê¤«¤Ã¤¿¤Ä¡Ë¤Ê¹»É÷¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£²È¤ä¼Â¶È²È¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï4·î22¡Á24Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÌ¾ÌçÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁªÂò»è¤Ë¤ÏÃæÂà¼Ô¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±©À¸·¯¡á¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢Âç³Ø¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÂç³Ø¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ØÎò¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î·ÝÉ÷¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¹â³ØÎò¤Ê°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá°ðÅÄ¤Ë¤¤¤½¤¦¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï4·î22¡Á24Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÌ¾ÌçÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¡ÖÁá°ðÅÄÂç³Ø½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú11°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§±©À¸·ë¸¹¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡Ë¡¿57É¼2°Ì¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¡£2020Ç¯¤ËÁá°ðÅÄÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉôÄÌ¿®¶µ°é²ÝÄø¡Êe¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯³«ºÅ¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2Ï¢ÇÆ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼Å¾¸þ¸å¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö±©À¸·¯¡á¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢Âç³Ø¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡ÖÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÂç³Ø¤ÎÏÃ¤ò¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡Ö¥¹¥±¡¼¥È¤ÎºÍÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ØÎò¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ï¤ó¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë¡¿61É¼1°Ì¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤Ï¤ó¤µ¤ó¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢Â´¶È¸å¤¹¤°¤ËµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡ÖNSC¡×¤ËÆþ³Ø¡£¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤ ¤ª¤â¤·¤íÁñ2018¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡Ù¤Ç¤Ï¥í¥ó¡¦¥¦¥£¡¼¥º¥ê¡¼Ìò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î·ÝÉ÷¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥Í¥¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¤«¤é¹â³ØÎò¤Ê°õ¾Ý¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°ñ¾ë¸©¡Ë¡¢¡Ö¤Ï¤¸¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá°ðÅÄ¤Ë¤¤¤½¤¦¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§Ê¡Åç ¤æ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï6Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)