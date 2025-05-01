µð¿Í¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬µÕÊý¸þ¤ØÆ±ÅÀ£µ¹æ¥½¥í¡ªÅÄÃæ¾Âç¤Î¹õÀ±¤ò¾Ã¤¹°ì·â¡¡½é²ó¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¡¡Âçµ»¾®µ»¤Ç³èÌö
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¹Åç¡×¡Ê£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬Ï»²óÀèÆ¬¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Çº¸Ãæ´Ö¤ØÆ±ÅÀ¤Î£µ¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Î¹õÀ±¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¥¦¥ó¥È£²¡Ý£²¤«¤é¤Î£¶µåÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤¤ì¤¤¤ËÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉºÇÁ°Îó¤Ø¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçµ»¾®µ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£