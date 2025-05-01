ÊõÄÍ²Î·à£±£±£±´üÀ¸¤ÎÁÈ²ó¤êÈÉ·èÄê¡¡½éÉñÂæ¤«¤éÁ´µÙ¤Î¸¦£³¡¦ÊË·î¸÷¤Ï¡¢Æ±´ü¤«¤é£²Ç¯ÃÙ¤ì¤Ç·îÁÈÇÛÂ°
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï£±Æü¡¢À±ÁÈÊõÄÍÂç·à¾ì¸ø±é¡Ö°¤½¤Íå¾ë¤ÎÆ·¡×¡Ö¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¡ª¡×¤Ç½éÉñÂæ¸ø±éÃæ¤ÎÂè£±£±£±´üÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¸ø±éÄ¾¸å¤ÎÁÈÇÛÂ°¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢£³ÈÉ¤ËÊ¬¤±¤Æ³ÆÁÈ¸ø±é¤Ë½Ð±é¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁÈ²ó¤ê¡×¡Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÁÈÇÛÂ°¤ÏÍèÇ¯£³·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±³ØÇ¯¾å¤ÎÂè£±£±£°´üÀ¸¤Ï¡¢Âè£±£°£°´üÀ¸°ÊÍè£±£°³ØÇ¯¤Ö¤ê¤ËÁÈ²ó¤ê¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢£´ÈÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£²£³Ç¯£´¡Á£µ·î¤Î½éÉñÂæ¸ø±é¤«¤éµÙ±éÃæ¤À¤Ã¤¿¸¦µæ²Ê£³Ç¯¡ÊÂè£±£°£¹´üÀ¸¡Ë¡¦ÊË·î¸÷¡Ê¤¢¤ª¤Ä¤¡¦¤³¤¦¡Ë¤Ï¡¢Æ±´üÀ¸¤«¤éÌó£²Ç¯ÃÙ¤ì¤ÇÁÈÇÛÂ°¤¬·èÄê¡£·îÁÈ½êÂ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¤Î¤¿¤áºòÇ¯£¸¡Á£±£²·î¤ÎÀ±ÁÈ¸ø±é¡ÊÁÈ²ó¤ê¡Ë¤òµÙ±é¤·¤¿¸¦µæ²Ê£²Ç¯¡ÊÂè£±£±£°´üÀ¸¡Ë¡¦¤¢¤æ¤¦¿ÑÅÔ¡Ê¤¢¤æ¤¦¡¦¤ß¤È¡Ë¤ÏÀ±ÁÈ¤Ø¤ÎÇÛÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤ËÇÛÂ°¸å¤ËºÇ½é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¸ø±é¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡¤Ê¤ªÂè£±£±£°´üÀ¸¡¦À¶²Ö¥¢¥ê¥¹¡Ê¤¤è¤Ï¤Ê¡¦¤¢¤ê¤¹¡á½éÉñÂæ¸ø±é¤«¤éµÙ±é¡Ë¤ÎÇÛÂ°Àè¤ÏÌ¤Äê¡£
¡ÚÂè£±£±£±´üÀ¸¤ÎÁÈ²ó¤ê¡á¡ù¤ÏÌ¼Ìò¡Û
¢§£ÁÈÉ
ÀéÈ»¡¡¡¡Íª¡Ê¤Á¤Ï¤ä¡¦¤æ¤¦¡Ë
»í±©¡¡·îÇµ¡Ê¤¦¤¿¤Ï¡¦¤Ä¤¤Î¡Ë¡ù
½ÕºÌ¤¤¤Î¤ê¡Ê¤Ï¤ë¤¤¤í¡¦¤¤¤Î¤ê¡Ë¡ù
±©·î¡¡ÎÃÉ÷¡Ê¤Ï¤Ä¤¡¦¤¹¤º¤«¤¼¡Ë
¤Ò¤Þ¤ê°¦è½¡Ê¤Ò¤Þ¤ê¡¦¤¢¤¤¤ê¡Ë¡ù
àèàá¡¡¡¡¶õ¡Ê¤³¤Ï¤¯¡¦¤½¤é¡Ë
ÈÁÇµ¤â¤â²Ö¡Ê¤Û¤Î¡¦¤â¤â¤«¡Ë¡ù
ÍÚÍÛ¡¡¡¡²»¡Ê¤Ï¤ë¤Ò¡¦¤ª¤È¡Ë
ÇòÍö¡¡¡¡·°¡Ê¤Ó¤ã¤¯¤é¤ó¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë
½Õ·î¤¯¤ì¤¢¡Ê¤Ï¤ë¤Ä¤¡¦¤¯¤ì¤¢¡Ë¡ù
¼·ºé¡¡¡¡¤ê¤«¡Ê¤Ê¤Ê¤µ¤¡¦¤ê¤«¡Ë¡ù
ÁÕæÆ¡¡¡¡ÍÔ¡Ê¤«¤Ê¤È¡¦¤è¤¦¡Ë
µ©ÁÖ¡¡¡¡Îé¡Ê¤¤½¤¦¡¦¤é¤¤¡Ë
¢§£ÂÈÉ
ÎÜ´õ¡¡Í§°É¡Ê¤ë¤¡¦¤æ¤¢¤ó¡Ë
Æ·²Ö¡¡¤ß¤ì¡Ê¤È¤¦¤«¡¦¤ß¤ì¡Ë¡ù
ÀãÇµ¡¡¤¢¤¤¡Ê¤æ¤¤Î¡¦¤¢¤¤¡Ë¡ù
°½¾ë¡¡½á¡Ê¤¢¤ä¤·¤í¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
¼ÂµÇ¡¡¤¦¤¤¡Ê¤ß¤Þ¤ê¡¦¤¦¤¤¡Ë¡ù
Å·±©¡¡µ±¶õ¡Ê¤¢¤Þ¤Ï¡¦¤¤½¤é¡Ë
½Õ¿¿¡¡¡¡¹¬¡Ê¤Ï¤ë¤Þ¡¦¤³¤¦¡Ë
²Ö¸æ¡¡è½ËÞ¡Ê¤Ï¤Ê¤ª¡¦¤ê¤Ü¤ó¡Ë
Ï©²Ö¡¡¤á¤ë¡Ê¤ß¤Á¤«¡¦¤á¤ë¡Ë¡ù
ÎÃ²í¡¡¿å¡Ê¤ê¤ç¤¦¤¬¡¦¤¹¤¤¡Ë
¸êÅÔ¡¡²í¡Ê¤³¤È¡¦¤ß¤ä¤Ó¡Ë
»çµÜ¤«¤Ê¤á¡Ê¤·¤Î¤ß¤ä¡¦¤«¤Ê¤á¡Ë¡ù
¢§£ÃÈÉ
°¼²Ö¡¡ßº¡Ê¤¢¤ä¤Ï¤Ê¡¦¤ß¤ª¡Ë¡ù
åºÍÛ¡¡¤Ê¤®¡Ê¤¢¤ä¤Ò¡¦¤Ê¤®¡Ë
Î°·î¡¡¤ê¤ª¡Ê¤ë¤Ä¤¡¦¤ê¤ª¡Ë
¸Ð¶Á¤æ¤¦É±¡Ê¤³¤¤ç¤¦¡¦¤æ¤¦¤Ò¡Ë¡ù
ÍÛºé¤«¤ê¤ó¡Ê¤Ò¤µ¤¡¦¤«¤ê¤ó¡Ë¡ù
Ä«Ì¸¡¡×ÂÅÍ¡Ê¤¢¤µ¤®¤ê¡¦¤±¤¤¤È¡Ë
À¡²Ö¡¡¤Þ¤¤¡Ê¤¹¤ß¤«¡¦¤Þ¤¤¡Ë¡ù
Ì«¡¡¡¡¡¡±Ñ¡Ê¤ß¤Ê¤È¡¦¤Ï¤Ê¡Ë
ÍÚ²Ö¡¡¤Ê¤Ê¡Ê¤Ï¤ë¤«¡¦¤Ê¤Ê¡Ë¡ù
¤æ¤ë¤«Éñºù¡Ê¤æ¤ë¤«¡¦¤Þ¤ª¡Ë¡ù
°ìµ®¡¡¡¡Íö¡Ê¤«¤º¤¡¦¤é¤ó¡Ë
Üôºé¤¸¤å¤ó¡Ê¤È¤¦¤µ¤¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
°ìÀ¤¡¡Íå±û¡Ê¤¤¤Ã¤»¤¤¡¦¤é¤ª¡Ë
²Æ½í¡¡¡¡µ©¡Ê¤Ê¤Ä¤Ê¤®¡¦¤Þ¤ì¡Ë
¡¡¢¨ÁÈ²ó¤ê³«»Ï¸å¤Î½Ð±éÍ½Äê¤Ï¡¢£ÁÈÉ¤¬À±ÁÈ¸ø±é¡Ö°¤½¤Íå¾ë¤ÎÆ·¡×¡Ö¥¨¥¹¥Ú¥é¥ó¥È¡ª¡×¡ÊÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¡á£¶·î£²£¸Æü¡Á£¸·î£±£°Æü¡Ë¡¢ÀãÁÈ¸ø±é¡Ö¥Ü¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥á¥ë¡ÁÈþ¤·¤¹¤®¤¿ÃË¡Á¡×¡Ö£Ð£ò£á£ù£å£ò¡Áµ§¤ê¡Á¡×¡ÊÊõÄÍÂç·à¾ì¡áÇ¯£±£±·î£±Æü¡Á£±£²·î£±£´Æü¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¡á£²£°£²£¶Ç¯£±·î¡Á£²·îÍ½Äê¡Ë¡££ÂÈÉ¤¬·îÁÈ¸ø±é¡Ö£Ç£Õ£Ù£Ó¡¡£Á£Î£Ä¡¡£Ä£Ï£Ì£Ì£Ó¡×¡ÊÊõÄÍÂç·à¾ì¡á£··î£²£¶Æü¡Á£¹·î£·Æü¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¡á£±£°·î£´Æü¡Á£±£±·î£±£¶Æü¡Ë¡££ÃÈÉ¤¬ÃèÁÈ¸ø±é¡Ö£Ð£Ò£É£Î£Ã£Å¡¡£Ï£Æ¡¡£Ì£Å£Ç£Å£Î£Ä¡×¡Ö£Â£Á£Ù£Ó£É£Ä£Å¡¡£Ó£Ô£Á£Ò¡×¡ÊÊõÄÍÂç·à¾ì¡á£¹·î£±£³Æü¡Á£±£°·î£²£¶Æü¡¢ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¡á£±£±·î£²£²Æü¡Á£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¡Ë