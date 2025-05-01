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¡¦¡ãfuzzy knot LIVE 2025 ¡ÁShinji Birthday¡Á¡äOff shot Video
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DCCA-146¡¡¡ï3,960(ÀÇ¹þ)
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01. The Emergence Circuit
02. Imperfect
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08. Backseat Driver
09. Freestyle Lover
10. TAILWIND
11. ¥·¥ã¡¦¥é¡¦¥é
¢£¡ãfuzzy knot Tour 2025 ¡ÁBeyond the Emergence¡Á¡ä
open18:00 / start18:30
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6·î06Æü(¶â)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¿·²£ÉÍNEW SIDE BEACH!!
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