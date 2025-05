Shinji(G / シド)と田澤孝介(Vo / Rayflower, Waive)によるロックユニットfuzzy knotが、2作目のオリジナルフルアルバムを4月30日にリリースした。タイトルは『fuzzy knot II』。1stアルバム『fuzzy knot』から約4年、ソングライターとしてのShinjiと作詞家としての田澤、創作者同士のさらなる共鳴が、fuzzy knotらしさとして結実している。



■2ndフルアルバム『fuzzy knot II』

2025年4月30日(水)発売

【受注生産限定盤(CD+ダウンロードカード)】

DCCA-144〜5 ¥4,950(税込)

▼ダウンロードカード収録内容

・「Imperfect」Music Video

・Making of「Imperfect」

・<fuzzy knot LIVE 2025 〜Shinji Birthday〜>Off shot Video

【通常盤(CDのみ)】

DCCA-146 ¥3,960(税込)





▼CD収録曲 ※共通

01. The Emergence Circuit

02. Imperfect

03. ブルースカイ

04. 時の旅人

05. 月下美人

06. パステル

07. ノスタルジック・ラプソディ

08. Backseat Driver

09. Freestyle Lover

10. TAILWIND

11. シャ・ラ・ラ

■<fuzzy knot Tour 2025 〜Beyond the Emergence〜>

5月16日(金) 埼玉・HEAVEN'S ROCKさいたま新都心VJ-3

open18:00 / start18:30

5月30日(金) 愛知・名古屋ell. FITS ALL

open18:00 / start18:30

5月31日(土) 大阪・梅田Shangri-La

open17:30 / start18:00

6月06日(金) 神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!

open18:00 / start18:30

6月12日(木) 東京・Spotify O-WEST

open18:00 / start18:30

▼チケット

スタンディング ¥7,000(税込 /ドリンク代別)

※枚数制限:1人4枚まで

※4才未満入場不可

https://fuzzyknot.lnk.to/BtE?lf



デジタルシングルとして2024年にリリースしたダンサブルな新機軸曲「Imperfect」をリードとしつつ、加わった新曲たちは、振り切ったポップナンバーからヘヴィロックまで幅広く、fuzzy knotの守備範囲はグッと広がった。また、“一見〇〇のようで実は●●”というような、一筋縄ではいかない、だからこそ聴き込み甲斐のある魅力的な曲たちが揃っている。5月からスタートする<fuzzy knot Tour 2025 〜Beyond the Emergence〜>ツアーでは、新曲群が組み込まれることでライヴが大きく刷新される予感だ。アルバム『fuzzy knot II』収録曲が生まれた背景、込めた想いについて二人に尋ねたロングインタビューをぜひツアーが始まる前に読んでほしい。◆ ◆ ◆──アルバム『fuzzy knot II』は、エッジの効いた曲たちが元々あったところにポップな新曲群が加わって、音楽性の幅がさらに広がった印象を受けました。まず、完成した手応えをお聞かせください。田澤:正直、まだ実感がなくて。今、感想をいただいて、“なるほど、自分たちがつくったアルバムはそういうものだったんだ”という片鱗がようやく見えたなって。まだ世に放たれてないからフワッとしているというか。総括しきれていないだけかもしれませんが。Shinji:fuzzy knotは、僕が好きなものしかやらないというか、結構わがままさせてもらっているんですね。気付いたら、ライブでダークな世界観をつくりやすい反面、ポップな曲の入れどころが難しくなってきていて。そう考えた時に、もうダークは充実しているから、今回はホップな曲を多目で攻めたいな、というところから曲をつくり始めました。──全体の仕上がりとしてはどんな感触ですか?Shinji:逆に直球で訊きたいんですけど、どの曲が一番好みですか?──新曲の中から挙げると、「月下美人」がすごく良いと思いました。切なさを含んだ美しいメロディーが叙情的で、サウンド的には上質なシティポップのようで、新鮮でした。Shinji:自分はわりとジャンル的に幅広く曲をつくるほうで、どれも自分の子どもだから全部かわいく思えてしまうので、“これが一番”とはなかなか言いづらくて。他の方が客観的に、どういう曲に一目惚れならぬ一聴き惚れするのかな?というのをよく訊くんです。──どの曲が人気なんですか?Shinji:スタッフが好きなのはやっぱりリードになっている2曲目の「Imperfect」ですね。別にリード曲を目指してつくったわけでもないので、自分はプロデューサーには向いてないなと(笑)。いつしか狙ってつくりたいなと思うんですけど。田澤:こんなに多岐にわたるジャンル感のソングライティング能力を持っているShinjiに、プロデュース能力がないわけない。だから絶対狙ってつくれるはずなんですけど、そういう下心がないんですよね。──1曲1曲に対して全力を注ぐというか純粋ということですか?Shinji:純粋……なんですかね?田澤:一つ一つの曲に純粋。だからアルバム全体を見渡して、“これはこういうパーツだよね” “ああいうパーツだよね”っていうのは後でやる。Shinji:大枠が出来てからやるね。田澤:アルバム収録曲を並べて、“足りないパーツを埋めようか”という狙いでつくることはあれども、そこにいやらしさはないから。Shinji:曲づくりって締め切りがあるじゃないですか。だから、ポンポン出来たほうがうれしいし、作曲者によっては「自分の手を切ったら血が流れるでしょ。それと同じように、泉が枯渇することはない」みたいな話も聞きますけど、自分はそういうタイプにどうしてもなれないんですよ。器用にバンバンつくっていく人になれれば、次へ次へと気持ちがいくんでしょうけど。だから、作曲者としては一番良くないというか。1曲に対して気が済むまでやり込むので、時間がちょっと長くなってしまうんです。──素晴らしいことじゃないですか。アーティストとして、ものづくりに妥協がないということですよね?Shinji:でも最高な人って、締め切りを守っていいものつくってくるじゃないですか。そこはやっぱり難しいなと思います。──この流れで「月下美人」について深掘りしたいんですが、この曲だけは仮タイトルをそのまま活かしたそうですね?Shinji:仮タイトルって基本的には結構ふざけてるんです、僕。昔はふざけすぎて会議で怒られるぐらいだったんですけど、それもほどほどになってきて(笑)。「月下美人」は一切ふざけずに、曲の雰囲気からパッと出てきました。花の名前とは知らずに、たまたま耳にして、すごく好きな言葉としてずっと頭の中にあったんです。──胸が締め付けられるような切なさもありつつ、ギターカッティングの歯切れが心地良くて、Shinjiさんらしいなと。Shinji:めちゃめちゃテクニックで押すというよりは、大人っぽいスマートなカッティングというか。サビで転調するのは、歌うのが田澤だからこそ辿り着いたアレンジだったりします。──田澤さんが歌うことを想定した変更は以前と比べて増えているのですか?Shinji:本来だったら「月下美人」みたいな曲って、転調せずに流れるように進行してしまってもいい曲ではあるんですよ。別に苦しくなるほど歌ってほしい曲ではないというか。でも、田澤のトーンの良いところを出そうと思うと、やはり一音上げて転調させる以外なかった。そうしないと逆にAメロが低くなり過ぎるというのがあったので。──田澤さんは「月下美人」をどう捉えてアプローチしましたか?田澤 :仮タイトルの時点での「月下美人」って、おそらく“月夜の下の美女”というイメージだったと思うんです。和テイストで、その女性は着物を着ている感じで。そういうモチーフないかなと、歌詞を書くにあたって探していたんです。ちょっとこのタイミングで明かすのは早いかもしれないですけど、実は「深き追憶の残火」(1stアルバム『fuzzy knot』収録曲)は、いなくなった人のことをいつまでも思い続けている人の歌で、「月下美人」はいなくなった側、いつまでも思い続けられている側の人の歌なんです。──対になっているんですね。田澤:そうなんです。もちろん「月下美人」単独で成立するメッセージは散りばめているし、僕が死ぬまでに言っておきたいことはちゃんと言えているんです。だから、知らずに聴いてもらってもいいけど、「深き追憶の残火」と並べて聴いてもらえると「月下美人」のストーリーが見えてくる。一層面白さとか、楽しみが増えるんじゃないかな。──私は、前世の恋人の再会をモチーフにした設定なのかな、と思いながら聴きました。田澤:生き死にとは関係なく、思われたままになっていることが、(思っている主体である)あなた自身を縛ってしまうことってありますよね。思われている側が何かしているわけではないけど、生きていれば、その執着に対して“断ち切ってください”とお願いすることはできるかもしれない。でも、そうしてもらえるように祈ることしかできないもどかしさがあって。Shinjiがつくった曲を聴いて、最初はそこまでの狙いはなかったんですけど、繰り返し聴いて言葉を探していくと、どうしてもそういう世界観になっちゃうなと。“仮タイトルの「月下美人」ってそういえば何?”と思って調べたら、一晩だけ咲く儚い花だった。夜にしか咲かない花のように、この歌の主人公の女性が思いを馳せるのは、やっぱり月を見た夜で。その符合に“これは運命じゃないの?”と感じたので、この曲の誕生に至る話は結構ドラマティックだなと。──お二人の以心伝心ぶりに震えます。田澤さんは、ご自身の声質の魅力を引き出すための転調への計らいを感じながら歌われたんでしょうか?田澤:今、話を聞いて知りました、“そうだったんだ”と。それぐらいにナチュラルだったし、自分が表現しやすいと感じたことへの種明かしをしてもらったという感じです。“あ、歌いやすかったのはShinjiの配慮のおかげだったんだ”って。女性視点で歌おうと思っていたんですけど、それをとても表現しやすくて。──後でお訊きしようと思っていたんですけど、8曲目の「Backseat Driver」は2月のバースデーライブで披露されていましたが、たしかShinjiさんは、田澤さんのハイトーンを生かそうという意識でつくったとおっしゃってましたね?Shinji:「Backseat Driver」は、ハイトーンというよりもロングトーンですかね。fuzzy knotの曲はわりとメロディーが詰まった曲が多いので、いちファンとしては“ロングトーンを聴きたいな”と思ってつくりました。◆インタビュー【2】へ──6曲目の「パステル」はどこか懐かしさもあるメロディーで、サビは疾走感もあるポップな曲ですね。Shinji:この曲が一番、自分が好き勝手につくっているかもしれないです。世の中の風潮とかを全く気にせず、別に求められてもいないけど、“好き勝手につくれ”と言われたら、つくる曲のランキング1位かもしれない。──Shinjiさんにとっての原点みたいな曲ですか?Shinji:そうですね。もっと今っぽくしようと思ったら、たぶん全く違うアレンジになるだろうし、そもそもメロディーラインもこんな感じじゃないとも思う。別にギターがガンガン目立っているわけでもなくて、“自分がもともと音楽を好きになったきっかけの、心を持って行かれた曲ってこういう感じだよね”という曲です。個人的に僕、切ない曲が好きなんですよ。アレンジは軽快かもしれないですけど、なんかじわじわくるというか。ライブでは、お客さんがすごく楽しそうにしてるんだけど、ちょっと泣いてる…そんな風景がこの曲で見られるのが僕の願いです。──田澤さんはこの曲に対してどうアプローチしていこうと思われましたか?田澤:今まさに、すごいワードが出たなと。「パステル」に限らず、今回こういうポピュラリティー溢れる曲が多いんですけど、“そこに僕はどう言葉を載せていけばいいのか”と考えた時、一番気を付けたのは“曲に媚びない”ってことだったんです。曲の顔色をうかがい過ぎないというかね。言葉をそちらに寄せて書き過ぎると、経験上、後で歌いにくくなってしまうことが分かっているので。だから、どれぐらいの割合でポピュラリティー成分を入れ込むか……とか言うと、ポピュラリティー成分を自由自在に操れる男みたいに聞こえますけど(笑)。──ポップ過ぎる歌詞はちょっと違う、と思われたんですね?田澤:さっきShinjiが言ったように、時代がどうあれ自分のやりたいものをやるんだと思うし。なのでどの曲も、ポップには行き切っていない歌詞だと思うんです。その点は自分としては気を付けました。それが良かったのか悪かったのかは分からないですけど、“これが僕らの作品です”と胸を張るにはそうするしかなかった。今までになく、それを強く意識して。だから今回、作詞が辛かったんです。──確か2024年10月下旬ぐらいに取材でお会いした時に、「作詞で苦しんでいる」みたいなことをおっしゃっていた記憶があります。「パステル」は内容的にもあの時期の心情なのかなと。田澤:歌詞はまとめて書くので、その頃に「パステル」も書いていたと思います。もう全く進まなくて。「パステル」の話から逸れてすみません。──いえいえ、作詞全体の話をしていただいてるってことですよね。田澤:冒頭で、「自分が何をつくったかあまり消化し切れてない、総括し切れてない」とお話ししたのは、“これで良かったかな?”という問いにまだ答えが返ってきてないからで。自分的には“これで良かった”と、もちろん思っているんですけど。“曲調のわりに歌詞がポップじゃないな”という印象を持たれることがきっと多いんだろうなっていうのは、自己分析としてありますね。──立ち止まって“あれはあれで良かったんだろうか?”と振り返り、“でも、進んでいくんだ”みたいなトーンの歌詞が多いなとは思います。Shinjiさんがおっしゃったように、曲自体も笑いながら泣いてるような、喜びと悲しみが混在する天気雨のようなトーンなので、結果的に詞曲がピッタリ合っているんじゃないですか?田澤:だから今、Shinjiのその話を聞いて良かった。“合ってたんだな”と思いますね。──“1曲仕上がった、OK”みたいな作業ではなく、1曲1曲に真摯に向き合うからこそ、今のリアルな感情や思考が歌詞に載るんでしょうね。田澤:きっとそうで、俺もShinjiも“これでいっか”という線引きが下手なんです。──アーティストとして、それは素晴らしいことですよね。商業的じゃないというか。田澤:どうなんですかね。でも、それをアーティスティックと呼んでくれるなら、そんなにうれしいことはないです。好きなものをつくるほんまの意味でのアートと、“でもお金をいただいてるんだよ”というプロ意識。そこの釣り合いは取るんですけど、やっぱり成分としてどこかに残しておきたいんです。──「パステル」というタイトルは一見かわいらしいですけど、どんな意味を込めたんですか?田澤:パステルカラーで描かれた絵とかアート作品のイメージというよりは、パステルそのものを指しているんです。顔料を必要最小限のノリで固めたのがパステルで、そのつくられ方にシンパシーを感じたんですね。──チョークみたいな棒状のシンプルな画材ですよね。田澤:“結局どんな出来事も、自分の人生や世界を彩るよね”っていう。“良く出来た画材じゃなくても、それによって描かれているのが自分の人生”というふうに歌詞を書きたかった。自分の想い出は自分にしか分からないものだし、そのページを彩る色は自分にしか見えないじゃないですか。画力は鍛えれば上達するかもしれないけど、色はそういうシンプルなものでいいんじゃない?っていう。綺麗なだけじゃ嘘だろって。タイトルはめっちゃ迷ったし、シンプルに、サビに出てくる「Glory Days」にしても良かったんですけど。こういうお話をする機会をいただけているからこそ成立するタイトルだなとも感じます。──7曲目の「ノスタルジック・ラプソディ」もホーンセクションが鳴り響く、メジャーキーの朗らかな曲調ですね。Shinji:四つ打ち系のノリがある曲調で、こういったポップスなジャンルで、ブラスバンド的な曲が1曲ほしいなと思っていて、そこからつくり始めましたね。かつ、テンポもけっこう緩やかで。それと、今回のアルバムはフェードアウトの終わり方が非常に多いんですよ。──たしかに多いなと思いましたが、それは意図的なものだったんですね。Shinji:そう。全曲つくり終わった時点で、実は、フェードアウトではない終わり方も全部ちゃんと考えていたんです。そのヴァージョンを採用してもよかったんですけど。“いいのに消えていってしまう”というのを、このアルバムでは表現したかったので。“この先もっと聴きたい。どうなっちゃうの?”みたいな。fuzzy knotはわりと完結する終わり方の曲がこれまで多かったので、いい意味でしこりを残したいという想いが強かったですね。田澤 :僕はこの曲からは最初、ワイワイした印象を受け取ったんですけど、いくらShinjiがどの方向に舵を切っても、絶対に滲み出る悲しい部分や哀愁があって。──そして、そこがすごく魅力的だと思います。田澤:だから歌詞も“今”じゃないなと。ワイワイやっていた“あの頃”を思い出している感じだなと思ったんです。毎晩集まって遊んでいたあの頃の仲間と、今集まって同じことをしてもなんか違って、あの頃みたいには全然楽しくならない。だから、あの頃のあの時間って実はめちゃくちゃ尊かったんやと。けど、じゃあ今この瞬間もそうだよね、という歌です。──今という瞬間は二度と再現されない、と知る大人だからこそ書ける歌詞ですね。それもやはり、Shinjiさんの紡ぎ出した曲の音の中に、切なさや喪失感が内包されているからではないかと思うんですけど。田澤:本当にそうで、曲に導かれているとしか思えない。Shinjiの曲には、入っていかない言葉がどうしてもあるんですよ。──「入っていかない」というのは、曲にフィットしないというニュアンスですか?田澤:“こういう言い回しをしたいな”と思って当てはめてみても曲と溶け合わなくて、“ちはぐだな。この言葉じゃないな”と感じることがわりと多いんです。それは決して制限ではなくて、曲に呼ばれているような感覚で。僕の魂と、Shinjiの魂の共鳴する部分っていうのはそこなんですよね。もちろん、それは僕の感覚なので、最終的に僕が埋め込んだ言葉に対して“全然曲とマッチしてない”と思う方もいらっしゃるかと思いますが。──Shinjiさんの曲を聴いて、違和感のない言葉を当てはめる作業を繰り返しながら、着地点が定まっていくんですね。それは自ずと切なさを含んだものになると。田澤:やっぱそういう血が流れているのではないでしょうか。──「そういう血が流れてるんじゃないか?」という問い掛けに対して、Shinjiさんはどうでしょうか?Shinji:う〜ん、どうなんですかね。僕が切ない男ってことですよね?田澤:あはは!Shinji:たしかに自分自身が元気印でもないし、どちらかというと暗いのかな。僕は明るい曲よりも、ちょっと切ないほうが好きなんですね。例えばZARDの「負けないで」は応援ソングですけど、なんか切なくないですか。キン肉マンの主題歌「キン肉マン Go Fight!」もずっと明るいのに一小節だけめちゃくちゃマイナーで。僕はそういうものが好きだし、その辺の切なさに惹かれなかったら、もしかしたら音楽じゃない道に進んでいたかもしれない。それぐらい惹かれて、憧れてきたというのが誰よりも強いかもしれないです。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──その点でお互いに共鳴し合いながらも、明るく昇華していくライブのパワフルさもfuzzy knotの魅力かなと。8曲目の「Backseat Driver」の話に戻りますが、ギターがエモーショナルですし、どっしりしたヘヴィロックで、既にライブで盛り上がるのは実証済みです。田澤:僕はこういう曲がすごく好きだし、こういう曲でギターを弾いているShinjiが好き。Shinjiって自分が“すごいギターを弾いてるんだぜ!”という面をあまりゴリゴリ出してこないじゃないですか。でも、この曲ではそれが出てきていて、僕の中でもキッズ心が揺れました。ギターソロもカッコいいし、この曲が出来てめちゃくちゃ大喜びしましたよ。Shinji:アルバム制作の中で最後のほうに出来た曲で、もうわりと自由に遊んでいる感じですね。この手のリフ推しの楽曲となると、もっとメロディーがなくてヴォーカルは吐き捨てるぐらいの歌い方にしたほうが、より一層洋楽っぽくはなると思うんです。でも敢えてそこまではやらず、fuzzy knotらしさや自分らしさも入れながらつくりました。さっきも話しましたが、そもそもつくる前に一番意識していたのは田澤のロングトーンです。──田澤さんとしても実際、歌いやすいんですか?田澤:いいですね。歌ってみると一番艷っとしたトーンで歌える。これがもうちょっと高くても低くても、音色って変わっちゃうんです。だからちょうどいい。Shinji:ヴォーカルがロングトーンであれば、その後ろでギターって動き放題なんですよ。メロディーが動いているのにギターも一緒に動き回るのが、僕はあまり好きではないので。そこはやはりアレンジとして、出るところと引くところを考えたいんです。田澤がさっき「ポピュラリティーを知り尽くしてる人間」みたいなことを言ってましたけど、僕はアルバムの中でこの曲が一番何も狙っていない。──“好き勝手につくれ”と言われてつくる曲のランキング1位は「パステル」でした。Shinji:はい。ポピュラリティーを意識したり、“いい曲だな、響くだろうな”とかそういうことは全く考えず、バンドのカッコ良さ、パワーを皆さんに伝えられる曲になったらいいな、という想いだけでつくった曲ランキングの1位が「Backseat Driver」です。──Shinjiさんにはぜひ、高いお立ち台でギターソロを弾いてほしいです。歌詞は、野次馬が多い昨今の世の中に物を申すような、ちょっと外に向いたトーンですよね?田澤:外向きです。“バックシートドライバー”って、要は後部座席から、運転している人に向かってあれこれ言う人のことで、そういう生き方はしたくないなって。同時に“自分はどうなの?”って常に自問自答していますが。──自戒も込めているわけですね。田澤:“「振り返ってみれば あれが最後のシーンだった」なんて終わり方するかもな”と歌っていますけど、“いつまでも振り返れると思うな”っていう気持ちがある。今回のアルバムはフェードアウトで終わる曲が多いのと重なるんですけど、最近の僕のテーマが“ずっと途中”なんですよ。人生も、終わるまではずっと途中。“どうせ一生ファイター”だし、死ぬまでは生きるんだから。辛いことがあって“消えてしまいたいな”と思っても、あるいはそんなことを思っていなくても、不慮の事故で亡くなってしまうこともあるし、パターンはいろいろあれど、言うて、やっぱり死ぬまで生きるわけですよ。──まさしく。生きていることは、死への旅の途中ですね。田澤:“だったら思いっ切りやろう”という本当にシンプルなメッセージです。でも、そのシンプルがシンプルに刺さらないぐらい、今の時代は気持ちが湾曲している気がするんですよ。昨今は特に。自分の気持ちもそれにつられているという自戒も込めて。もっとほんまは自分主体でいいはずなのに、情報が溢れているから右往左往しがち。全部手元に持っているスマホで済んじゃってる。目に飛び込んでくる言葉に反応してそこで完結しちゃう。手元に持っていたものを置いた時、“解決してないやん。自分の周りの世界が何か変わりましたか?”っていう。──スマートフォンでゴシップやSNS投稿を見て、脊髄反射して終わりという。田澤:出てきた言葉に対して、言葉でねじ伏せたからといって“何が変わった?”って。何も変わってないんですよ。しんどくても、変えていくのは自分の行動でしかない。届かないパンチを打っていても変わらない。自分はやれてるような気持ちになるかもしれないけど全然届いてないし、“まずは当たる距離に行こうぜ”という感じですね。──10曲目「TAILWIND」の歌詞にある“「生まれ変わったら」じゃない 今、今。”とも繋がっていて、来世に先送りせず今行動しようという覚悟は、アルバム全体にある気がします。田澤:さっきお話ししたように同じ時期に歌詞を書くから、やっぱり繋がりは出てくるんです。だけど、それが作品の統一感になるんじゃないかなと僕は思っています。多方面にわたる様々なジャンル感の曲調に、唯一、統一感を出すとしたら、歌詞のテーマなのかなって。1stアルバム『fuzzy knot』の頃は、それこそ曲に対して顔色を伺う部分はあったんですよ。でも、この『fuzzy knot II』に至るまでの時間が、その成分を変えたんです。まさに「TAILWIND」で歌っていることもそうですし、それが詰まっているのがこのアルバムですね。──アルバムを締め括る11曲目の「シャ・ラ・ラ」は、コーラスで一体となるライブの情景が目に浮かびます。Shinji:みんなで歌えるような楽曲ってfuzzy knotにはなかったのでほしいなと。実際にみんなに歌ってもらえるかどうかはやってみないと分からないですけどね。あとは、バラードっぽい曲もほしかったし、そんな中でもみんなで歌えるような曲をつくりたかったんです。──時期的にはいつ頃出来た曲なんですか?Shinji:これも制作期間の終わりのほうだったし、田澤もたぶん一番作詞に苦労した曲なんじゃないかな?田澤:サビの頭が一生出てこないんじゃないかと思いました。もうスキャットしかないかな、みたいな苦肉の策ですね、正直言うと。意味がどうとかじゃないっていう。“シャララ”の後に“爛々”が漢字で入ってるのが俺っぽい。“こうしちゃえば♪シャララランランって歌えるやん”と思いましたし。──歌詞カードを見てそういう工夫を知る楽しさもありますね。田澤:俺はそこに遊び心をずっと持っていたいんです。“どうせスキャットでしょ”と思って歌詞カードを見ると“あ、意味込められてる”みたいな、その面白さがほしくて。でもやっぱり、この曲も哀愁ですかね。とにかく僕に哀愁がこういう言葉を書かせる。“悲しみに手を振ろう”みたいなワードも、すごく前向きな気がしてて。一貫して本当に大事なものは、悲しみが教えてくれる気がしています。本当はね、サビに今言ったみたいな“大事なことは 悲しみが教えてくれる”みたいな言葉を書けばいいんですけど、それだとちょっと強過ぎるんですよ。──歌詞としては押し付けがましくなっちゃうんじゃないか?みたいな。田澤:Shinjiが作ってくる楽曲やメロディーにハマらないし。だから、さりげなく各所に散りばめつつ、こういうインタビューの場で「実はこうたったんです」ってネタ明かしじゃないけど、しゃべれることがありがたい。もちろん、そこに気付いてもらわなくても本来いいんですけどね。俺、別のプロジェクトで作家の松井五郎さんに作詞していただいて、歌録りにいらっしゃったのでお話を聞いたんです。で、僕の歌詞も読んでくれて、「何かを伝えようとしてるんじゃダメだ」と言われて。──へえ!田澤:その時は分からなくて、“え、伝えないとダメなんじゃないの?”と思ったんですけど。今なら、その言葉の意味が分かるんですよ。“伝えたい”という気持ちは必要やけど、伝えようとし過ぎるといろんなものが死んでいく。そのことを自分の中に落とし込めるようになりたいと思ってて。それこそ、まだ途中なんですけど。──傷付いて逃げる人のこともちゃんと受け止める優しさも感じる素敵な曲でした。いろいろな要素が散りばめられている作品なので、アルバムとして通して聴く楽しさもすごくあります。田澤:音も含め、アルバムごと向き合ってくれるとめちゃくちゃ面白いと思います。◆インタビュー【4】へ◆インタビュー【2】へ戻る──最後に、5月から始まるツアー<fuzzy knot Tour 2025 〜Beyond the Emergence〜>に向けて意気込みをお願いします。Shinji:今回のツアーは、新たなアルバムが加わったことによって、fuzzy knotのライブにメリハリがすごく付くと思うんです。今までだとダークな、ちょっと鋭い曲調が多かったので、駆け抜けるようなライブでしたけど。ショーとしては面白い見せ方ができるようになるんじゃないかなと思っているから、非常に楽しみですね。──Shinjiさんと田澤さんの個々のファンの方が集まるというより、「fuzzy knotというバンドのファンをどんどん増やしていきたい」とお二人は語っておられました。それは今どのくらい達成していて、次のツアーではどうしていきたいという想いがありますか?Shinji:直近のライブが僕のバースデー公演だったので、そうなってくると皆さんやっぱり温かいんですよ。だから、純粋なライブのイメージがまだないんです。でも、昔よりも“Shinjiしか観に来てません”とか“田澤しか観に来てません”みたいな印象は受けなくなってきたし、自分を長く観にきてくれている人でも、田澤のすごい場面になったら田澤の顔をちゃんと観ていて。それはすごくいいなと思っていて。個のファンが集まっただけという感じだと、二人が一緒にやっている意味もない気がしますからね。“fuzzy knotってカッコいいよね”ってなれるように、僕はもっと頑張んなきゃなって思っています。今回のツアーは平日が多いですけど(笑)、よろしくお願いします。田澤:新しいフェーズなのか、新しい表現なのか、新しいショウなのか。要は今までにはなかった曲がたくさん入ってくるので、これまでとは違うものになるんです。それが新しいスタイルとして根付くまで、やっぱり時間が掛かると思うんです。来てくれた皆さんには、曲を聴いて思い付いたように自由にしていてほしいし、楽しんでほしいですね。だから僕としてはわりと今回のツアーは、未来に向かうツアーだとナチュラルに思えていて。同じ時間を過ごしてく中で、皆さんと僕らで一緒につくっていけたらいいなと思います。──さなぎから羽化して、完全体により近付いた姿を見せられるツアーになりそうですか?田澤:何かをどこまでやってOKみたいなことは、きっとないので、それこそずっと途中ですよね。一旦の都度都度の完成で、完全な形はあるかもしれないですけど、ずっと先を見ていきたいし、転がっていきたい。その意志は見せたいですし、それを感じてもらえるツアーにしたいです。取材・文◎大前多恵◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る