Îø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÇ³¤¨¤ë¡ª¥â¥ÆÃË»Ò¤Ë»É¤µ¤ë¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê°ì¼ê¡×
¼þ°Ï¤«¤é¾ï¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢½÷À¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤âÀä¤¨¤Ê¤¤¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡×¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥â¥ÆÃË»Ò¤Ë»É¤µ¤ë¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê°ì¼ê¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¡×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë
¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÎÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÈÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¡×¤è¤ê¡Ö¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¡×¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤é¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë¾õÂÖ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ö¿´¤ÎÍ¾Íµ¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë»ÑÀª¡×¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î½÷¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤»þ´Ö¡×¤ò±é½Ð¤¹¤ë
¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÎÃËÀ¤È¤Î»þ´Ö¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÎÌ¡×¤è¤ê¡Ö¼Á¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤â¡¢Èà¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà¤Î¶½Ì£¤ä´Ø¿´¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¡¼¥È¥×¥é¥ó¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈà½÷¤È¤¤¤ë¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤è¤Íý²ò¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë
¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÎÃËÀ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òËÜÅö¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¿Íµ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÉ½ÌÌÅª¤Ë¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤ó¤ÊÃËÀ¤ÎÆâÌÌ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡ÖÎÉ¤Íý²ò¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î½÷À¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥â¥Æ¥â¥Æ¤ÎÃËÀ¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤«¤é¡ÖÈà½÷¤À¤±¤ÏÆÃÊÌ¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÆÈ¼«À¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£¤¿¤À¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¨¤ë´Ø·¸À¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼Ì®¤Ê¤·¥µ¥¤¥ó¤Î²ÄÇ½À¤â¥¢¥ê¡£ÃËÀ¤¬¡ÖË»¤·¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÍýÍ³