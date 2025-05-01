ºÇ°¦¤ÎÈà¤Ï¤¤¤¯¤ÄÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡©£±¿Í¤Î½÷À¤ò¡Ö°¦¤·Â³¤±¤ëÃËÀ¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¸òºÝ´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÈà¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤¿¤À¡¢¤â¤··ëº§¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤º¤Ã¤È°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢£±¿Í¤Î½÷À¤ò¡Ö°¦¤·Â³¤±¤ëÃËÀ¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ã¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë
£±¿Í¤Î½÷À¤ò°¦¤·Â³¤±¤ëÃËÀ¤Ï¡¢ÅöÁ³£²¿Í¤Î¾Íè¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¾Íè¤Ï¢þ¢þ¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤Í¡×¡Ö»Ò¶¡¤Ï¢þ¿ÍÍß¤·¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¤ÎÌ¤Íè¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÀè¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀè¤Î¤³¤È¤è¤êº£¤¬Âç»ö¡×¤È¾Íè¤ÎÏÃ¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤¹ÃËÀ¤Ï¡¢°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÃÍ§Ã£¤ÎÁ°¤ÇË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë
ÃËÍ§Ã£¤äÈà½÷¤ÎÍ§Ã£¤ÎÁ°¤Ç¸òºÝÃæ¤ÎÈà½÷¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤â¤º¤Ã¤È°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Èà½÷¤¬½ý¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¿ÍÁ°¤Ç¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï¡¢¾È¤ì¤«¤é½Ð¤¿¸ÀÍÕ¤ÇËÜ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ã¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÊª¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
£±¿Í¤Î½÷À¤ò°¦¤·Â³¤±¤ëÃËÀ¤Ï¡¢Êª¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ìÅÓ¤ÊÌÌ¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÊª¤ËÂÐ¤·¤Æ°¦Ãå¤ò»ý¤Á¡¢ÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¿ÂÐ¤ËÊª¤ò¤¹¤°¼º¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÇã¤¤´¹¤¨¤ëÃËÀ¤Ï¡¢°¦¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ã²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë
²ÈÂ²´Ø·¸¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢½÷À¤ò°¦¤·Â³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ÈÃçÎÉ¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÎ¾¿Æ¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤¬·ëº§¤ò¤·¤¿¤È¤¤â¡¢°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ï°ìÅÓ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·Â³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¡¢ÃËÀ¤ÎËÜÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
🌼°ìÅÓ¡© ¤½¤ì¤È¤âÉâµ¤À¡© ÃË¤Î¡ÖËÜÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÊýË¡¡×¤È¤Ï