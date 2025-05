ハナフサマユが4月25日、東名阪ツアー<メジャー4thフルアルバム『色彩』リリースツアー 〜彩り〜>のファイナルとなるなんばHatch公演を開催した。全20曲を熱演した地元凱旋公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。大阪を拠点に、関西在阪テレビ局の数々の番組タイアップや地域行政事業、大阪土産として知られるお菓子“たこパティエ”のアンバサダーを務めるなど、地元に根差した活動に加え、コロナ禍以降は関東圏や東海圏でも精力的なライブを展開しているハナフサマユ。2024年10月に4thアルバム『色彩』をリリースすると直後から、<東名阪リリースツアー>と<ツーマンライブツアー>を二本立てでスタート。ツアーとしては初の福岡公演や島根公演も組み込んだロングスパンによる二本立てツアーのファイナルが、地元大阪なんばHatch凱旋ワンマン公演となる。

■<メジャー4thフルアルバム『色彩』リリースツアー 〜彩り〜>2025年4月25日@大阪・なんばHatch セットリスト



01. エリンジウム02. 彩りキャンバス03. October04. メリーゴーランド05. トリコ06. Who am I07. ハコニワ08. 憂さ晴らし09. 話をしようよ (※弾き語り)10. あいたい (※弾き語り)11. 靴ずれ (※弾き語り)12. たこパティエの歌13. プリムラ14. Be Free15. 春と門出16. 感謝の手紙17. アステリズム18. 星が降る度にencoreen1. Darling I love youen2. 栄光に向かって