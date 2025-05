AMAM DACOTAN(アマムダコタン) 」や「I'm donut?(アイムドーナツ?)」、「dacō(ダコー)」など、数々の人気店を生み出してきたシェフ・平子良太氏。そんな平子氏が新たに手掛けるのが、新感覚スイーツ「シュークルーラー」のテイクアウト専門店「Cream or Cruller(クリーム オア クルーラー)」です。2025年5月2日(金)のオープンを前に、ひと足先にお店を訪れたので、メニューのラインナップや気になるお味をレポート!ネクストブレイク間違いなしのスイーツ、ぜひチェックしてみてください。

大注目の「Cream or Cruller」が渋谷にオープン2025年5月2日(金)、東京・渋谷にオープンする「Cream or Cruller」。シュークリームとフレンチクルーラーをかけ合わせた、新感覚スイーツ「シュークルーラー」が楽しめるテイクアウト専門店です。大人気ベーカリー「AMAM DACOTAN」や、生ドーナツ専門店「I'm donut?」など、数々の話題店を手がけてきた平子良太シェフによる、最新ショップとしてオープン前から注目を集めています。場所は、渋谷駅B1出口から徒歩約6分。コンクリート造りのスタイリッシュな建物に、“Cream or Cruller”のロゴが施された外観が目印ですよ。イートインスペースはなく、道路に面した受け渡し口から、すぐに商品を受け取れるスタイルになっています。次流行る!最新スイーツ「シュークルーラー」最新スイーツとして登場したのが、こちらの「シュークルーラー」。シュークリームとフレンチクルーラーをかけ合わせたオリジナル生地に、底面をキャラメリゼした、食感も楽しい一品です。外は“カリカリ”、中は“フワフワ”のコントラストで、とっても軽く、パクパク食べられちゃいます。フレーバーは、シンプルで優しい甘さの『オリジナル』(税込162円)と、ほんのりほろ苦い『カカオ』(税込194円)の2種類。手のひらサイズで1つから購入できるので、迷ったら両方試してみるのもおすすめです。さらに嬉しいのが、いつでもできたてを味わえること。キッチンが併設しているから、生地を絞る様子なんかも見られましたよ。3種類のディップクリームでご褒美感アップ「シュークルーラー」と一緒に楽しみたいのが、こだわりの自家製ディップクリーム。黄色『カスタード』/緑『ピスタチオ』/ピンク『フランボワーズ』フレーバーは、『カスタード』(税込216円)、『ピスタチオ』(税込378円)、『フランボワーズ』(税込324円)の3種類がラインナップしています。カップになみなみと注がれているのも、ちょっと嬉しいポイントですよね。isuta編集部のお気に入りは、フルーツの酸味でさっぱりしている『フランボワーズ』。気になるフレーバーを選んでみたり、全種類制覇して食べ比べてみたり、楽しみ方はいろいろです。カリカリ食感の「シュークルーラー」と、なめらかなクリームの組み合わせは相性抜群。「シュークルーラー」単体でも十分おいしいけれど、たっぷりクリームにディップすれば、ちょっぴり贅沢気分が味わえますよ。クリームがセッティングできるボックスは、10個単位で入れてくれます。みんなでワイワイ楽しみたい人は、ぜひ10個単位で注文してみてはいかがでしょうか?Cream or Cruller住所:東京都渋谷区神南1丁目8-11時間:11:00〜19:00(売り切れ次第終了)定休日:不定休(公式Instagramにてお知らせ)※お支払いはキャッシュレス決済のみ公式Instagram:@creamorcruller