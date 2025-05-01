¤¢¤È1ÉÊÍß¤·¤¤»þ¤ÎÉûºÚ¤Ë¡ªÆ¦Éå¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤ËËþÂ´¶¤â¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡ÚÆ¦Éå¤È¤Ò¤¸¤¤Î¤ß¤½¥µ¥é¥À¡Û
¥ì¥Ç¥£¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºá°´¶¥¼¥í¤Ç¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥µ¥é¥À¡£¤¤¤Ä¤â¤ÏÏÆÌò¤Î¥µ¥é¥À¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤òÂ¤»¤Ð¡¢¤ª¤«¤º¤ä¤´ÈÓµé¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¼çÌòµé¥µ¥é¥À¤Î´°À®¤Ç¤¹¢ö¡¡º£²ó¤Ï¡¢Íñ¡¦Æ¦Éå¡ßÌîºÚ¤ÎËþÂ´¶¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ê¥µ¥é¥À¤ò¤´¾Ò²ð♡¡ÚÆ¦Éå¤È¤Ò¤¸¤¤Î¤ß¤½¥µ¥é¥À¡Û¥Þ¥è¤ß¤½¤ÎÏÂ¤¨°á¤ÇÏÂÉ÷¤Î¥Ç¥êÉ÷¥µ¥é¥À¤Ë♡
½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.com
ÁÇËÑ¤À¤±¤É¤ª¤¤¤·¤¤Æ¦Éå¤È¤Ò¤¸¤¤ÎÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¢ö¡¡¤¹¤ê¤´¤Þ¤ÇÉ÷Ì£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ»ÞÆ¦¤Ç¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¡ªÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£
ºàÎÁ(1¿ÍÊ¬)
ÌÚÌÊÆ¦Éå¡Ä1/2¥Ñ¥Ã¥¯(200g)
²ê¤Ò¤¸¤(´¥Áç)¡Ä2g
ÎäÅà»ÞÆ¦(¤à¤¥¿¥¤¥×¡¦²òÅà¤¹¤ë)¡Ä30g
¤«¤¤¤ï¤ìÂçº¬¡Ä1/2¥Ñ¥Ã¥¯
Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ä¾®¤µ¤¸2
A¡Ô¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤ß¤½¡Ä¾®¤µ¤¸2¡Õ
ºî¤êÊý
1. ÌÚÌÊÆ¦Éå¤ÏÁÆ¤á¤Ë¤Û¤°¤·¤Æ¡¢¤¹¤ê¤´¤Þ¤ÈÏÂ¤¨¤ë¡£¤«¤¤¤ï¤ìÂçº¬¤Ï2cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡£A¤Ïº®¤¼¤ë¡£
2. ²ê¤Ò¤¸¤¤Ï¿å¤ÇÌá¤·¤Æ¿åµ¤¤ò¤¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤·¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¤ÆºÆÅÙ¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
3. ¥Ü¥¦¥ë¤ËÁ´ºàÎÁ¤òÏÂ¤¨¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
·ÇºÜ¡§Èþ¿ÍÉ´²Ö2025Ç¯4·î¹æ¡ÖÌîºÚ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤ê¤¿¤¤Æü¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥µ¥é¥À¡×
ÎÁÍý/¥¨¥À¥¸¥å¥ó »£±Æ/»ÔÀ¥¿¿°Ê ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°/ÌÚÂ¼ÍÚ Ê¸/Ä¹Ã«ÀîÃÕ½í ºÆ¹½À®/Èþ¿ÍÉ´²Ö.comÊÔ½¸Éô