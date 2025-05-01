¡Ö²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×Ç¥¿±Ãæ¤ÎYouTuberºÊ¡¢¿´ÇÛÀ¤ÎÉ×¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í²È½Ð!? ¡Ö³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬66Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÉ×ÉØYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤ê¤å¤Ê¤ê¤µ¡×¤Ï4·î27Æü¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ºÊ¤Î¤ê¤£¤Á¤ã¤ó¤¬¡È²È½Ð¡É¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö¿´ÇÛ¤¬¤Á¤ç¤¤Î¢ÌÜ¤Ë¤Ç¤Æ¤ë¡×¡Öå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤ê¤å¤Ê¤ê¤µ¡¦¤ê¤£¤Á¤ã¤ó¤¬²È½Ð¡©
Æ°²èÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤È»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤ê¤å¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö±ó¤¯¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÆ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¤¢¤ì¤â¥À¥á¤³¤ì¤â¥À¥á¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î´¶¾ð¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤¡¤½¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤´¤á¤ó¤Û¤ó¤Þ¤Ë¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ê¤£¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤ê¤µ¤âÅÁ¤¨Êý¤¬°¤¤¤«¤é¡×¡ÖÍ¾·×¤Ê»ö¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÊâ¤ß´ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃçÄ¾¤ê¡£Ç¥¿±´ü´Ö¤ò·Ð¸³¤·¤¿É×ÉØ¤Ê¤é¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡È²È½Ð¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¿´ÇÛÀ¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤ê¤å¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Á¤ç¤¤Î¢ÌÜ¤Ë¤Ç¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¤ëÉ×ÉØ¤ÏÁÇÅ¨¡×¡Öå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÃçÄ¾¤ê¤Î»ÅÊýÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú²èÁü¡Û¤ê¤å¤Ê¤ê¤µ¡¦¤ê¤£¤Á¤ã¤ó¤¬²È½Ð¡©
¡ÖÃçÄ¾¤ê¤Î»ÅÊýÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â¡ØÃ¶Æá¤Î¹Í¤¨Êý¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º²È½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤£¤Á¤ã¤ó¤¬¡È²È½Ð¡É¤È¾Î¤·¤Æ¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ç1¿Í¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ê¤£¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢É×¤Î¤ê¤å¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤¬Ç¥¿±Ãæ¤ÎÂÎ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¤ª³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö±ó¤¯¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¿Í¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡×¡Ö»ä¤ÏÊÌ¤Ë±ó¤µ¶á¤µ¤Ï´Ø·¸Ìµ¤¯³°¤Î¶õµ¤¤òÍá¤Ó¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¿´ÇÛÀ¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤ê¤å¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Á¤ç¤¤Î¢ÌÜ¤Ë¤Ç¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö²áÊÝ¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤¤ëÉ×ÉØ¤ÏÁÇÅ¨¡×¡Öå«¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÃçÄ¾¤ê¤Î»ÅÊýÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ï゚¥Ï゚¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù30Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¤ê¤å¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤À¤±¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ø¥Ï゚¥Ï゚¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¼«¿È¤ÎÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤â»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)